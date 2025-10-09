مقدمة النشرة المسائية 9-10-2025

إسرائيل وحماس، وربما آخرون لاحقًا، في سباق مع الإتفاق، والرئيس ترامب في سباق مع جائزة نوبل للسلام.



العالم يحبس أنفاسه ، في اليوم الثاني من السنة الثانية على حرب طوفان الاقصى، رمى الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بثقله، كأحد أقوى الرؤساء، في اقوى دولة في العالم، ليقول: "أريد السلام الآن" ، فمَن يجرؤ على الاعتراض؟ حماس منهكة، وكانت قبل اسابيع تحت خطر القضاء على مَن تبقى من قيادات الصف الاول. نتنياهو عالق بين اليمين والقضاء، ويريد أن يبيع إنجازًا لشعبه، إكتملت الحبكة، والأحد الثاني عشر من تشرين الأول ليُعلَن "طوفان السلام".



لبنانيًا، وزير الخارجية السوري في لبنان غدًا، وفي جدول لقاءاته لقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية.



لبنانيا أيضًا، حل موقت لمطمر الجديدة، تمديد مرفق بحوافز لبلدية الجديدة ، هي أقرب إلى الإغراءات ومن بينها تمليك البلدية مساحات المطمر وتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية على مدى مساحة المطمر وتكون الإفادة للبلدية، ليبقى السؤال: ماذا بعد انتهاء الفترة الممددة؟