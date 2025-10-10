مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025

تحولات هائلة في المنطقة، وبينها لبنان، لا تظهر جليَّةٌ على الشاشة الداخلية، لأن اللبنانيين كُتِب لهم أنهم في ظل التحولات عليهم أن ينهمكوا بمطمر الجديدة والكوستابرافا وتنظيف المجاري مع بدء الأمطار لئلا تغرق الطرقات والسجال حول أحقية تفتيش المستوعبات قبل خروجها من مرفأ طرابلس، إلى آخر لائحة التفاهات والسخافات.



من تحولات المنطقة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة، إلى إسرائيل ثم الى مصر، لوضع نقطة على آخر سطر الحرب والإنتقال إلى سطر السلام.



ومن التحولات، الإعلان عن إلغاء المجلس الأعلى اللبناني- السوري، وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة أرفع وفد سوري إلى لبنان منذ سقوط نظام الأسد، وبدء النظام الجديد برئاسة أحمد الشرع.



يكفي تعداد شخصيات في الوفد لاستكشاف مدى أهمية الزيارة، فالوفد ضم وزير الخارجية ووزير العدل ، ومن أبرز أعضائه رئيس جهاز الاستخبارات ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.



لم يعتد لبنان على وفود سورية رفيعة المستوى، كانت عنجر تختزل الوفود بشخصية عسكرية، اليوم التحولات كبيرة، فهل يتلقفها لبنان؟



وفي معلومات للـ "LBCI" أن وزير العدل عادل نصار طلب من نظيره السوري تزويد لبنان أي معلومات تتوافر لديهم عن عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات لبنانية خلال الوجود السوري في لبنان وحتى بعد انسحابهم.



الزيارة، بأهميتها، شابتها فجوة أو علامة استفهام، لماذا لم تشمل زيارة رئيس مجلس النواب الرئيس بري؟



هل الجواب لبناني أم سوري؟



