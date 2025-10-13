مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025

تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، بدا تفصيلًا ثانويًا حيال ما تشهده المنطقة التي تبدو أنها على عتبة مرحلة جديدة يمكن القول إنها مرحلة ما بعد الحروب.لا يأتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومعه عشرات من رؤساء العالم، فقط من أجل تسليم حماس لعدد من الأسرى الإسرائيليين، وتسليم إسرائيل لمئات من الأسرى الفلسطينيين.في الماضي حصل تبادل بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن لم يأتِ رئيس أميركي ومعه عدد من الرؤساء بالتزامن مع كل تبادل.فالمناسبة صارت أكبر بكثير، ولم يعد خارج المشهد سوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهل تقرر الدخول في الصورة؟ أم تبقى خارجها؟ ومَن سيكون معها في هذه الحال؟ هل تراهن على الصين وروسيا وتعتمد عليهما؟اليوم نجمان في شرم الشيخ، نجمٌ حاضر هو ترامب، ونجم غائب هو إيران، ترامب يصر على إكمال "بازل " الصورة، فهل ينجح؟ هذه هي الأولوية، والباقي تفاصيل.ويجدر التوقف عند دعوة الرئيس الأندونيسي لتوقيع إتفاقية ابراهام.لماذا إندونيسيا؟ لأنها الدولة الإسلامية الأكبر في العالم، إذ يناهز عدد سكانها المئتين والخمسة والثمانية مليون نسمة، أي ما يوازي عدد سكان معظم الدول العربية الكبرى، وكأن ترامب يريد أن يقول : العالم الإسلامي مع السلام.وللتذكير فإن أكبر الدول العربية، مصر، كانت أول دولة عربية توقع السلام مع إسرائيل منذ أقل من نصف قرن بقليل.أين لبنان من كل ما يجري؟ لبنان الغائب عن القمة حضر في موقف متقدِّم لرئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال، رداً على سؤال، انه "سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركية والأمم المتحدة، ما اسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم الإعلان عنه من مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، فما الذي يمنع أن يتكرر الامر نفسه لايجاد حلول للمشاكل العالقة، لا سيما وأن الحرب لم تؤد الى نتيجة. فإسرائيل ذهبت الى التفاوض مع حركة "حماس" لانه لم يعد لها خيار آخر بعدما جربت الحرب والدمار. واليوم الجو العام هو جو تسويات ولا بد من التفاوض، اما شكل هذا التفاوض فيحدد في حينه".السؤال هنا: مَن يحدد الشكل والتوقيت؟ هل هي واشنطن؟ هل هي تل ابيب؟ قبل حصرية السلاح؟ بالتزامن مع حصرية السلاح؟ بعد حصرية السلاح؟في انتظار الأجوبة على الشق اللبناني من "البازل" الذي يبدو ثانويًا بالنسبة إلى المنطقة، وأساسيًا بالنسبة إلى لبنان، تحدد ترتيب الدول في استراتيجية المنطقة: الولايات المتحدة الأميركية اولًا، ومعها الغرب، مصر كلاعب أساسي ومحوري بالنسبة إلى إسرائيل والغرب، خصوصًا أنها شكلت فاتحة السلام مع كمب ديفيد، المملكة العربية السعودية التي من دونها لا سلام ولا ما بعد السلام، وإسرائيل التي لا تهتم أميركا في المنطقة إلا وتكون الدولة العبرية في رأس اهتماماتها، أما العقائد والمعنويات فمن أزمنة غابرة.