الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-13 | 13:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025

تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، بدا تفصيلًا ثانويًا حيال ما تشهده المنطقة التي تبدو أنها على عتبة مرحلة جديدة يمكن القول إنها مرحلة ما بعد الحروب.

لا يأتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومعه عشرات من رؤساء العالم، فقط من أجل تسليم حماس لعدد من الأسرى الإسرائيليين، وتسليم إسرائيل لمئات من الأسرى الفلسطينيين. 

في الماضي حصل تبادل بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن لم يأتِ رئيس أميركي ومعه عدد من الرؤساء بالتزامن مع كل تبادل. 

فالمناسبة صارت أكبر بكثير، ولم يعد خارج المشهد سوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهل تقرر الدخول في الصورة؟ أم تبقى خارجها؟ ومَن سيكون معها في هذه الحال؟ هل تراهن على الصين وروسيا وتعتمد عليهما؟ 

اليوم نجمان في شرم الشيخ، نجمٌ حاضر هو ترامب، ونجم غائب هو إيران، ترامب يصر على إكمال "بازل " الصورة، فهل ينجح؟ هذه هي الأولوية، والباقي تفاصيل.

ويجدر التوقف عند دعوة الرئيس الأندونيسي لتوقيع إتفاقية ابراهام.

لماذا إندونيسيا؟ لأنها الدولة الإسلامية الأكبر في العالم، إذ يناهز عدد سكانها المئتين والخمسة والثمانية مليون نسمة، أي ما يوازي عدد سكان معظم الدول العربية الكبرى، وكأن ترامب يريد أن يقول : العالم الإسلامي مع السلام. 

وللتذكير فإن أكبر الدول العربية، مصر، كانت أول دولة عربية توقع السلام مع إسرائيل منذ أقل من نصف قرن بقليل. 

أين لبنان من كل ما يجري؟ لبنان الغائب عن القمة حضر في موقف متقدِّم لرئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال، رداً على سؤال، انه "سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركية والأمم المتحدة، ما اسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم الإعلان عنه من مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، فما الذي يمنع أن يتكرر الامر نفسه لايجاد حلول للمشاكل العالقة، لا سيما وأن الحرب لم تؤد الى نتيجة. فإسرائيل ذهبت الى التفاوض مع حركة "حماس" لانه لم يعد لها خيار آخر بعدما جربت الحرب والدمار. واليوم الجو العام هو جو تسويات ولا بد من التفاوض، اما شكل هذا التفاوض فيحدد في حينه".

السؤال هنا: مَن يحدد الشكل والتوقيت؟ هل هي واشنطن؟ هل هي تل ابيب؟ قبل حصرية السلاح؟ بالتزامن مع حصرية السلاح؟ بعد حصرية السلاح؟

في انتظار الأجوبة على الشق اللبناني من "البازل" الذي يبدو ثانويًا بالنسبة إلى المنطقة، وأساسيًا بالنسبة إلى لبنان، تحدد ترتيب الدول في استراتيجية المنطقة: الولايات المتحدة الأميركية اولًا، ومعها الغرب، مصر كلاعب أساسي ومحوري بالنسبة إلى إسرائيل والغرب، خصوصًا أنها شكلت فاتحة السلام مع كمب ديفيد، المملكة العربية السعودية التي من دونها لا سلام ولا ما بعد السلام، وإسرائيل التي لا تهتم أميركا في المنطقة إلا وتكون الدولة العبرية في رأس اهتماماتها، أما العقائد والمعنويات فمن أزمنة غابرة. 
 

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

13-10-2025

مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-10

مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-13

مقدمة النشرة المسائية 13-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-12

مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-11

مقدّمة النشرة المسائيّة 11-10-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-12

مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-11

مقدّمة النشرة المسائيّة 11-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-10

مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-09

مقدمة النشرة المسائية 9-10-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:28

ترامب: لن نذهب إلى الحرب لكن في حال ذهبنا إليها فسنربحها كما لم يفعل أحد سابقًا وسنطبق السلام من خلال القوة ولدينا أسلحة لم يحلم بها أحد وآمل ألا نضطر لاستخدامها

LBCI
خبر عاجل
11:19

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: من الضروري أن ينجح لبنان في نزع سلاح حزب الله قبل أن يعمّ السلام الحقيقي في المنطقة ويجب أن تكون المنطقة والعالم مستعدين لمساعدة لبنان في هذا المسعى المهم

LBCI
آخر الأخبار
09:15

ترامب يغادر إسرائيل متوجها إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-11

الرئاسة المصرية: القمة ستُعقد في مدينة شرم الشيخ وسيحضرها أكثر من 20 زعيمًا بمن فيهم الرئيس الأميركي ترامب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

LBCI
أخبار دولية
14:57

ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

تراجع حاد في الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان بفضل جهود الجيش والمخابرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

لبنان غائب عن قمّة شرم الشيخ... ولكنه حاضر في رسائلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

شرق أوسط جديد يولد من تل أبيب

LBCI
أخبار دولية
14:27

تفاصيل قمة السلام في شرم الشيخ: الحضور الغياب والمواقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

ترامب يشهد مراسم تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل وسط تعقيدات ميدانية تعيق استلام كل الجثامين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
أخبار لبنان
13:07

بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات

LBCI
أمن وقضاء
09:11

توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
فنّ
04:13

بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:34

الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة

LBCI
أمن وقضاء
08:34

الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها

LBCI
خبر عاجل
07:47

ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها

LBCI
اقتصاد
08:56

بحصلي: الحديث عن إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي بالأسواق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More