مقدمة النشرة المسائية 14-10-2025

حتى المياه تُسيَّس، ففي بلدٍ كل شيء فيه سياسي، فحوصات مياه تتحوَّل إلى سجال يطغى على كل ما عداه.



هل مياه تنورين ملوثة أم غير ملوثة؟



وزارة الصحة بحسب نتائج فحوصات لعينات قالت إنها ملوثة، شركة مياه تنورين شككت وهي تُجري الفحوصات، لكن الضربة وقعت، وكيف سيتم ترميم سمعة شركة لها أربعين سنة في الأسواق اللبنانية والعربية والدولية؟



قد تكون هناك خفة في مكان ما وإهمال في مكان آخر.



لكن هل هكذا تُعالَج الأمور؟ ماذا يقول العِلم؟ ماذا عن الحس الوطني؟ مَن يهتم بالصناعة؟ وأين تقع صحة المواطن في سلم الأولويات؟



في العادة، المياه تُطفئ الحرائق، اليوم المياه تشعِل حرائق السجالات، وما ينتظره اللبنانيون هو : كيف سينتهي هذا "الماتش " بين وزارة الصحة وتنورين؟



في حل تأكدَ التلوث كيف ستتعاطى الوزارة مع الموضوع؟ وفي حال لم يُثبَت التلوث، ماذا سيفعل الوزير الموقِّع؟ ومَن يعوِّض عن الشركة؟



تجدر الإشارة إلى أن مديرة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية سيلين حجار قامت بأخذ عينات من مياه تنورين من مناطق مختلفة اضافة الى ماركات أخرى لفحصها، وستصدر النتائج خلال ٤٨ ساعة, وهي تمنت على الوزارات اللجوء إلى المختبرات المعتمدة، أي معهد البحوث الصناعية ومصلحة الأبحاث الزراعية.



قضية ثانية مفتوح ملفها، الملف القضائي بين لبنان وسوريا التي تبدو في غاية الإهتمام بالموقوفين السوريين في لبنان، إلى درجة أنّ وزير العدل السوري زار سجن رومية وقابل مسجونين سوريين، في خطوة هي الأولى في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية، حتى قبل النظام الجديد.



إذ لم يحدث أن زار وزير سوري أحد السجون اللبنانية، ويبدو أن الجانب السوري مهتم جدًا بهذا الملف ويُلِح على إقفاله.



