مقدمة النشرة المسائية 14-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-14 | 12:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2025
حتى المياه تُسيَّس، ففي بلدٍ كل شيء فيه سياسي، فحوصات مياه تتحوَّل إلى سجال يطغى على كل ما عداه.
هل مياه تنورين ملوثة أم غير ملوثة؟
وزارة الصحة بحسب نتائج فحوصات لعينات قالت إنها ملوثة، شركة مياه تنورين شككت وهي تُجري الفحوصات، لكن الضربة وقعت، وكيف سيتم ترميم سمعة شركة لها أربعين سنة في الأسواق اللبنانية والعربية والدولية؟
قد تكون هناك خفة في مكان ما وإهمال في مكان آخر.
لكن هل هكذا تُعالَج الأمور؟ ماذا يقول العِلم؟ ماذا عن الحس الوطني؟ مَن يهتم بالصناعة؟ وأين تقع صحة المواطن في سلم الأولويات؟
في العادة، المياه تُطفئ الحرائق، اليوم المياه تشعِل حرائق السجالات، وما ينتظره اللبنانيون هو : كيف سينتهي هذا "الماتش " بين وزارة الصحة وتنورين؟
في حل تأكدَ التلوث كيف ستتعاطى الوزارة مع الموضوع؟ وفي حال لم يُثبَت التلوث، ماذا سيفعل الوزير الموقِّع؟ ومَن يعوِّض عن الشركة؟
تجدر الإشارة إلى أن مديرة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية سيلين حجار قامت بأخذ عينات من مياه تنورين من مناطق مختلفة اضافة الى ماركات أخرى لفحصها، وستصدر النتائج خلال ٤٨ ساعة, وهي تمنت على الوزارات اللجوء إلى المختبرات المعتمدة، أي معهد البحوث الصناعية ومصلحة الأبحاث الزراعية.
قضية ثانية مفتوح ملفها، الملف القضائي بين لبنان وسوريا التي تبدو في غاية الإهتمام بالموقوفين السوريين في لبنان، إلى درجة أنّ وزير العدل السوري زار سجن رومية وقابل مسجونين سوريين، في خطوة هي الأولى في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية، حتى قبل النظام الجديد.
إذ لم يحدث أن زار وزير سوري أحد السجون اللبنانية، ويبدو أن الجانب السوري مهتم جدًا بهذا الملف ويُلِح على إقفاله.
البداية ، مياه تنورين
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
14-10-2025
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025
السابق
مقالات ذات صلة
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-10
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-10
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-14
مقدمة النشرة المسائية 14-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-14
مقدمة النشرة المسائية 14-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-13
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-13
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-12
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-12
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
اخترنا لكم
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-13
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-13
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-12
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-12
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-11
مقدّمة النشرة المسائيّة 11-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-11
مقدّمة النشرة المسائيّة 11-10-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-10
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-10
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
0
خبر عاجل
2025-10-11
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يزور مصر يوم الاثنين لدعم تنفيذ خطة السلام في غزة التي توسط فيها ترامب
خبر عاجل
2025-10-11
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يزور مصر يوم الاثنين لدعم تنفيذ خطة السلام في غزة التي توسط فيها ترامب
0
أمن وقضاء
2025-10-09
مياه الجنوب لمشتركيها: لتسديد بدلاتهم المتأخرة تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
أمن وقضاء
2025-10-09
مياه الجنوب لمشتركيها: لتسديد بدلاتهم المتأخرة تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
0
أخبار دولية
2025-10-11
ويتكوف للرهائن في غزة: "أنتم عائدون إلى دياركم"
أخبار دولية
2025-10-11
ويتكوف للرهائن في غزة: "أنتم عائدون إلى دياركم"
0
أخبار لبنان
14:16
وزير الصحة ممثلًا لبنان في القمة العالمية للصحة: مشاريع لدعم المستشفيات الحكومية
أخبار لبنان
14:16
وزير الصحة ممثلًا لبنان في القمة العالمية للصحة: مشاريع لدعم المستشفيات الحكومية
بالفيديو
0
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
غزة.. العودة إلى ما تبقى من البيوت
تقارير نشرة الاخبار
14:05
غزة.. العودة إلى ما تبقى من البيوت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قطاع غزة رهينة الانتظار خطة ترامب في مهب الاقتتال والانقسام
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قطاع غزة رهينة الانتظار خطة ترامب في مهب الاقتتال والانقسام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول
تقارير نشرة الاخبار
14:02
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
البساط: المباحثات مع الـ IMF ايجابية ومسار الاصلاح الاقتصاديّ بدأ
تقارير نشرة الاخبار
14:01
البساط: المباحثات مع الـ IMF ايجابية ومسار الاصلاح الاقتصاديّ بدأ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
وزير العدل السوريّ في بيروت والاولوية إطلاق الموقوفين السوريين من السجون
تقارير نشرة الاخبار
14:00
وزير العدل السوريّ في بيروت والاولوية إطلاق الموقوفين السوريين من السجون
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
2
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
خبر عاجل
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
4
خبر عاجل
06:26
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
خبر عاجل
06:26
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 14-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 14-10-2025
6
آخر الأخبار
06:09
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد وقد يكون حصل وهناك علامة استفهام ومنذ أن نشأت الشركة لم يظهر أي فحص وجود اي بكتيريا
آخر الأخبار
06:09
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد وقد يكون حصل وهناك علامة استفهام ومنذ أن نشأت الشركة لم يظهر أي فحص وجود اي بكتيريا
7
خبر عاجل
06:24
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نطالب الوزارة بتحقيق علمي والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال
خبر عاجل
06:24
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نطالب الوزارة بتحقيق علمي والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال
8
أخبار لبنان
09:07
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
أخبار لبنان
09:07
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
