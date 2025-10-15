مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025

كشفت مياه تنورين ضعف بلد تحول الى مزرعة، بين سكانها اسرى احزابٍ وجهلٌ وطائفية.فهؤلاء، عندما تثبِت نتائج فحوص مياه تنورين غدا او بعد ايام، وهي قد تأتي نقية كجبال المنطقة، او ملوثة كغيرها من اهم شركات المياه العالمية التي مرت بتجارب مماثلة وتغلبت عليها، ماذا سيقولون عن كم الحقد والكراهية الذي تفاخروا به؟ وماذا ستقول الدولة الضائعة فيما حصل؟دولة يتوجه اليها صناعيون، ليؤكدوا انهم يتعرضون للابتزاز على صفحات التواصل الاجتماعي، فتصمت صمت القبور.نوقظها لتتحرك، فلا يتجرأُ لا وزراؤها ولا اجهزتها المعنية على الكلام ولا على الحسم.يصل الى معابرها وفد ديبلوماسي سوري، فتوزع صور جوازات سفر اعضائه على مواقع التواصل الاجتماعي...دولة تتكلم كثيرا وتفعل قليلا...هي ابشع من المزرعة... ونحن نريدها دولة ً،دولة تتحرك بسرعة منذ ساعة لا بعد ساعة...تُصدر نتائجَ الفحوص وتتحمل مسؤوليتها.تقفل فورا صفحة التواصل الاجتماعي التي تبتز الناس.توقف فورا من تجرأ على تسريب صور الجوازات...دولة تملأ سجونها الليلة بكل من اهاننا كلَّنا، من فحوص مياه تنورين، الى معابر تسريب الجوازات...والاهم من اهانها هي.