مقدمة النشرة المسائية

يفرض قانونُ الإنتخابات نفسه بندًا دائمًا في ظل تصاعدِ المعركة التي اصبحت واضحة المعالِم خصوصًا لجهة اقتراع المغتربين وكيفية اقتراعهم.



وهذه المعركة بدأت تأخذ طابعَا قاسيًا في ظل الأنقسامات الحادة حيالها.



وما يجعل هذه المعركة قاسية هو الغموض الذي يشوبها وعدم الليونة من أي طرف من الأطراف:

يقف على رأس المعترضين لعدم المس بالقانون رئيس مجلس النواب نبيه بري.



في المقابل يبدو تموضع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على الحياد مع التمسكِ بإجراء الإنتخابات في موعدِها.



أما الأطراف الأخرى فمنقسمة بين التمسك بالقانون كما هو وبين تعديلِه لجهة إلغاء النواب الستة والسماح للمغتربين بالإقتراع حيث هم لمئةٍ وثمانيةٍ وعشرين نائبًا.



كيف الخروج من هذا المازق؟



مصادر مواكِبة لملف الأنتخابات تكشف عن مسعىً يتضمن تعليقَ بند النواب الستة مع صرف النظر عن "الميغاسنتر" واقتراع المغتربين في اماكن وجودهم في الخارج أو مجيئهم إلى لبنان، فيكون المخرج كالتالي:



لا نواب ستة، لا ميغاسنتر، المغتربون يقترعون إما في الخارج إذا تسجلوا، وإما ياتون إلى لبنان.

في الأنتظار، مأزِق ثانٍ يُطل برأسه هو ما بات يسمى التفاوض المباشر أو غير المباشر. لبنان يتمسك بالتفاوض غير المباشر، لكن الأطراف الآخرين ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية ليست متحمسة لهذا الموقف، ما يعني ان مسار التفاوض متوقف أو متعثِّر.