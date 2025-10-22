مقدّمة النشرة المسائيّة 22-10-2025

عندما ننظر إلى التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، ندرك أن لبنان أصبح خارج معادلة تفاوض الأقوياء.

فالتاريخ يثبت أن الأقوياء هم من يربحون الحرب ويفرضون شروط ما بعدها، ولبنان خسر الحرب وفقد ما كان يعتبره قوة ردع.

الأقوياء اليوم , هما الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتان ترسمان ملامح شرق أوسط جديد, تريده واشنطن قائماً على تحالفات طويلة الأمد تنطلق من تثبيت وقف الحرب،كما قال جي دي فانس، وتسعى إسرائيل لبنائه وفق رؤية جديدة تماماً، يصرّ فيها نتنياهو على أولوية أمن بلاده.

في بحثهما عن “اليوم التالي للحرب”، تبرز تفاصيل صعبة ,كموافقة البرلمان الإسرائيلي مبدئياً على قانون يعدّ خطوة نحو ضم أراضٍ في الضفة الغربية، وتأكيد نتنياهو أنه لن يسمح بوجود قوات تركية في غزة،بالتزامن مع جولة خليجية لاردوغان، الساعي لتعزيز دور بلاده الإقليمي.

هيكل التحالفات الذي تعمل واشنطن على بنائه، يضم بدوره مجموعة من الأقوياء: مصر التي ساهمت في وقف النار، قطر المحاور الفاعل على كل الجبهات، السعودية بدورها المحوري في مسار السلام وفق رؤية الدولتين، والإمارات التي دعا مستشار رئيسها أنور قرقاش إلى التخلي عن المواقف المتطرفة والتعامل مع القضية الفلسطينية كصراع بين قوميتين تتنازعان على أرض واحدة يجب تقسيمها.

قوة كل هذه الدول السياسية والاقتصادية والعسكرية تجعلها لاعباً أساسياً في أي تفاوض.

أما لبنان، فلا يملُك سوى الحديث عن خطط لحصرية السلاح والانتخابات النيابية.

كلام يلهي الداخل ولا يسمعه الأقوياء، الذين قد ينضم الى صفوفهم في واشنطن جويل رايبرن, الذي عاد إلى الواجهة اليوم , بعدما صادقت لجنة العلاقات الخارجية على تعيينه مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، بانتظار تصويت مجلس الشيوخ الكامل على تبوئه المنصب.