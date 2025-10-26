مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

يكفي تعداد أسماء الوفد الذي جال على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، لإستكشاف مدى أهمية ما يجري بين لبنان وإسرائيل:

الوفد تألف من وزير الدفاع الإسرائيلي،مورغان أورتاغوس، السفير الأميركي في إسرائيل، والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، وممثلين عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، وممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وزير الدفاع الإسرائيلي، وفي حضور أورتيغاس، هدد بإستمرار الهجمات على لبنان، وإتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمن سكان الشمال والحدود.

وخلال الجولة تم الإعلان عن تصفية عنصرين من حزب الله، أحدهما قيادي ميداني في قوة الرضوان.

والواقع أن الإغتيالات بلغت ثلاثة، ما يشير إلى أن إسرائيل ترفع من وتيرة التصعيد بالتزامن مع وجود أورتيغاس في المنطقة.

داخليًا، ماذا سيجري في الجلسة النيابية بعد غد الثلثاء؟

الكباش على أشده ، وحتى الساعة لم تتبلور عملية "البوانتاج" نهائيًا ، في إنتظار مشاورات وإجتماعات نيابية ستتواصل من اليوم وحتى قبيل الجلسة.