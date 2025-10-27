مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025

عشية الجلسة التشريعية لمجلس النواب، توزيع جدول أعمال مجلس الوزراء، بعد غد الاربعاء. والبند الأول" الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر لتعديل أحكام قانون الإنتخاب" الذي قدمه وزير الخارجية يوسف رجي، فهل ما ستشهده الجلسة التشريعية غدًا من شأنه أن ينعكس على جلسة مجلس الوزراء بعد غد؟.. الكباش على أشده وكل طرف يرى ان المعركة التي يخوضها هي معركة وجود أكثر مما هي معركة إثبات وجود.تتزامن هذه التطورات مع وصول الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس إلى بيروت بعد لقاءات نوعية وميدانية في إسرائيل، وصولًا إلى الحدود الشمالية مع لبنان.. محادثات أورتيغاس حسبما نُقل عن مصدر مطلع، ركزت في الشأن اللبناني، على تغيير قواعد العمل ، من دون أن تتضح السياسة المستقبلية المتفق عليها بين واشنطن وتل أبيب.مسؤول إسرائيلي تحدث عن أن النقاش تناول ما سماه تراجع الجيش اللبناني في ملف حصرية السلاح, وعدمَ مواصلته خطوات السيطرة على جميع المناطق اللبنانية، وضمانَ تنفيذ اتفاق وقف النار.الإهتمام الأميركي وازاه اهتمام مصري: مدير المخابرات المصرية في بيروت، فما هي الرسالة التي في حوزته؟وقبل الدخول في تفاصيل النشرة ، نتوقف عند وجعٍ مسَّ اللغةَ العربية حتى آخر نفَس. الزميل بسام براك أغمض عينيه على ألمٍ لم يبرأ منه إلا لحظة أسلمَ الروح. نبكيه زميلًا كما تبكيه حروف اللغة العربية الثمانية ُ والعشرون، وهو الذي طوَّعها لتكون سهلًا ممتنعًا، إنه الإعلامي واللغوي الأنيق الذي ما نطقَ إلا صحًّا، حتى وجعُه لم يَشُبْه أي خطأ.بسام وداعًا.