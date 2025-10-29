الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-29 | 14:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025

عاد قطاع غزة إلى مربع الحروب المفتوحة، وبات سيناريو وقف النار فيه شبيهًا بما يجري في لبنان، بحيث لا يريد بنيامين نتنياهو وقف الحرب على أي من الجبهتين.
في غزة، يعرقل التقدّم نحو المرحلة الثانية من خطة دونالد ترامب، وفي لبنان يواصل ضرباته ويهدّد بأقسى منها، فيما تبقى الولايات المتحدة، البوصلة.

يقول رئيسها دونالد ترامب: لا شيء سيعرّض وقف النار للخطر، ويضيف : “عليكم أن تفهموا أن حماس جزء صغير جدًا من السلام في الشرق الأوسط، وعليها أن تلتزم.”

ما ينطبق على حماس، بمفهوم واشنطن، ينطبق أيضًا على حزب الله الذي اصبح “صغيرًا جدًا” بعد حرب الإسناد.. فهل يفهم الحزب الرسائل التحذيرية الأميركية ولو جاءت بلهجة ديبلوماسية؟

رسائل نقلتها مورغان أورتاغوس التي شاركت في اجتماع الميكانيزم، فرحّبت بقرار وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة قبل نهاية العام، وطالبت الجيش "الان" بتنفيذ خطته كاملة.
المفارقة هنا , حديث اورتاغوس عن نهاية العام, فيما خطة الجيش تقتصر في هذه الفترة على جنوبي الليطاني فقط.

اما المفارقة الاخرى,فاشادة رئيس اللجنة الجنرال جوزاف كليرفيلد باحترافية الجيش وتحييده منشأة في العزية تستخدمها، ما سماها،“جهات خبيثة”،واعلانِه ألتزام الميكانيزم مراقبة ً تشمل التزام إسرائيل، لا لبنان فقط، وقف الأعمال الحربية.

في ظل هذه الرسائل،سؤال: إذا كانت إسرائيل تبرّر تصعيدها بتعزيز حزب الله قدراته، فلماذا يمنحها الشيخ نعيم قاسم حججًا إضافية بتأكيده تكرارا هذا التعزيز؟
الجواب يُفترض ان تنتزعه الدولة..لكن الدولة مشغولة بمزايدات جانبية، من قانون الانتخاب إلى تعويض المتضررين، والبندان أُحيلا إلى لجان.
اما ما يجري في مخيم شاتيلا، الذي تحوّل جزء منه إلى وكر للمخدرات، فالدولة مصرّةعلى كشفه, في وقت دخلت الـLBCI غرفه السود.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

29-10-2025

مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٠-٢٠٢٥
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-10

مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-29

مقدمة النشرة المسائية 29-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-28

مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٠-٢٠٢٥

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-27

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-28

مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٠-٢٠٢٥

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-27

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-26

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-25

مقدمة النشرة المسائية 25-10-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:58

الصدي لـ #حوار_المرحلة: اجتماعاتنا أوصلت إلى نص مشروع قانون لإرساله إلى مجلس النواب وسيكون هناك قانون واحد مع صيغة تقنية للمعالجة وهناك لجنة تعمل على تعديل هذا القانون وعلى الانتخابات أن تُقام في وقتها إذ إننا نضغت للحفاظ على حقوق المغتربين

LBCI
آخر الأخبار
16:50

الصدي لـ #حوار_المرحلة: هناك 4 سدود كل منها يعاني من مشاكل وهي تسببت بخسائر مادية كبيرة فلا علاقة للكيدية السياسية بعدم استخدام هذه السدود وحصلت على موافقة مبدئية من جهة مانحة لمعالجة سد بلعا وبقعاتا وكيف تصبح صالحة للاستخدام

LBCI
آخر الأخبار
16:51

الصدي لـ #حوار_المرحلة: بالقانون وزارة الطاقة والهيئة الناظمة ليسا لهما علاقة بالسماح للحصول على طاقة شمسية ولا ضرائب عليها ولكن يجب التوجه الى البلديات ووزارة الداخلية للحصول على موافقات

LBCI
آخر الأخبار
17:06

الصدي لـ "حوار المرحلة": في شأن الحفر والبلوكات يجب أن يكون هناك شركة مستعدة لشراء المعلومات والشركة الحالية تريد اتخاذ سنوات عديدة إذ إننا نرفض المسح فقط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

للمرّة الأولى... لبنان يستقبل الملتقى الإعلاميّ العربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

معرض الصناعة اللبنانية...منصة للفرص والاستثمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

الجيش الإسرائيليّ يلوّح باستعداده لأي تطورات مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قانون الإنتخاب: كرة النار تنتقل من ساحة النجمة الى بعبدا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:32

مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025

LBCI
أخبار دولية
11:05

الرئيس السوريّ: سوريا شهدت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:56

طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله

LBCI
أمن وقضاء
10:08

الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم

LBCI
أخبار لبنان
09:25

رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس

LBCI
أخبار لبنان
17:41

أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS

LBCI
أمن وقضاء
08:12

هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل ​مخيم شاتيلا​

LBCI
اسرار
00:33

أسرار الصحف 29-10-2025

LBCI
رياضة
10:42

الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي

LBCI
أخبار لبنان
09:27

أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More