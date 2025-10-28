مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٠-٢٠٢٥

الإنطباع سوداويّ من إسرائيل، تل ابيب تعتبر ان الحرب مع لبنان حتمية، وهي ستحصل هذه المرة في العمق اللبنانيّ، وعلى هذا الاساس، طلبتْ من واشنطن السماحَ لها بمواصلة غاراتِها الدقيقة ضد ما تقول انها شِحنات السلاح لحزب الله .

ويكشف تقرير ٌ استخباراتيّ إسرائيليّ أنّ حزب الله نقل مئات الصواريخ من سوريا الى لبنان ،معظمُها قصيرة المدى ،ضمن خطة ٍ شاملة لتعزيز قدرات الحزب واستعدادِه لهجوم محتمل على اسرائيل.

والإنطباع الذي نقلته مورغان أورتيغاس سوداوي أيضًا، فخلال لقاءاتها مع الرؤساء الثلاثة، وحسب معلومات الـLBCI، أكدت أورتاغوس أنّ "حزب الله" يُعيد تسليحَ نفسه.

بالتزامن مع جولة أورتيغاس، جولة لمدير المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، وهي من الزيارات النادرة التي تقوم بها شخصيّ مخابراتية مصرية على هذا المستوى للبنان، والتفسيرُ الأقرب أن زيارة اللواء رشاد أبعدُ من مجرد تسليم رسالة، والمعروف أنّ اللواء رشاد زار إسرائيل قبل زيارته لبنان، تمامًا كما برنامج مورغان أورتيغاس.

بالإنتقال إلى ملف داخلي، للمرة الثانية لم تنعقد الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب ، ووصل عددُ الحضور النيابي إلى ثلاثة وستين نائبًا.

السؤال بعد تطيير النصاب: ما هو انعكاس الجلسة اليوم، التي طارت، على جلسة مجلس الوزراء التي على جدول أعمالها بندٌ أول هو طلب الموافقة على اقتراح الوزير يوسف رجي بالنسبة إلى اقتراع المغتربين، فهل يردُّ الرئيس بري على ما جرى في جلسة اليوم، بموقفٍ، عبر وزرائه، في جلسة مجلس الوزراء؟