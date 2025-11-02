الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
مقدّمة النشرة المسائيّة 02-11-2025

2025-11-02 | 12:44
بين خطوط النار وخطوط التفاوض, تتسارع التطورات في الشرق الاوسط,الذي يمكن القول انه يمر في لحظة تاريخية.
على هذه الخطوط,موقع لبنان من بين الاضعف.
فأم المعارك هنا هي تلك التي تخوضها الولايات المتحدة واسرائيل ضد ايران ,وهي لم تنته بعد, اما لبنان فتفصيل .
هذه المعركة يبدو انها تقترب من لحظة الحسم,ومعطيات واشنطن وتل ابيب تشير الى ان طهران تعزز تحضيراتها ,من قدرتها النووية والصاروخية,الى تلك المرتبطة بحلفائها من الفصائل المنتشرة في العراق وصولا الى حزب الله في لبنان .
واشنطن تحركت سريعا,تحدثت عن عمل عسكري ما يحضر في المنطقة,وحذرت حكومة العراق  من اي تحرك الفصائل الداعمة لايران ضده .
سلطنة عمان, الوسيط التاريخي بين واشنطن وطهران, تحركت بدورها,فدعت الى استئناف التفاوض  بين واشنطن وطهران,الامر الذي علق عليه وزير الخارجية الايراني علي لاريجاني قائلا:جاهزون للتفاوض غير المباشر مع واشنطن شرط ان يقتصر على الملف النووي,في اشارة الى ضغوط اميركية تريد توسعته ليشمل الصواريخ الباليستية ومصير سياسات ايران الاقليمية.
وسط كل هذه التطورات, يأتي ملف لبنان,الواقع تحت ضغط العمليات العسكرية الاسرائيلية والتهديد بتوسعتها , وآخرها ما اعلنه بنيامين نتنياهو اليوم عن ان جيشه سيتصرف في لبنان حسب الحاجة, وتحت ضغط تجفيف مصادر تمويل حزب الله, وهي معركة واشنطن,التي ينتظر وصول سفيرها الجديد ميشال عيسى الى بيروت, وهو للتذكير في اول ظهور له امام الكونجرس قال:انه سيعمل على مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل .
مفاوضات تريدها واشنطن سياسية ,تل ابيب غير متكرثة لها,وبيروت تدوّر زواياها,وتعلن انها ستكون عبر تقنيين, وهو ما لن يمر .

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

02-11-2025

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025
LBCI السابق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-01

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-11

مقدّمة النشرة المسائيّة 11-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-11

مقدمة النشرة المسائية 11-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

مقدمّة النشرة المسائيّة 31-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-01

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

مقدمّة النشرة المسائيّة 31-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-30

مقدمة النشرة المسائية 30-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-29

مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-31

قاسم: نوجه رسالة إلى شركائنا في الوطن فعندما تدعمون أهلكم في منطقة أخرى غير منطقتكم إنما تدعمون لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:05

نتنياهو وكاتس يصعّدان تجاه لبنان: تهديدات وخطط عسكرية لتقويض قدرات حزب الله

LBCI
فنّ
2025-09-19

بعد علاقة دامت 3 سنوات... تيم بورتون ومونيكا بيلوتشي يعلنان انفصالهما

LBCI
أخبار دولية
2025-09-12

الكرملين: مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا متوقفة

LBCI
رياضة
13:36

سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟

LBCI
أخبار دولية
13:26

المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة

LBCI
أخبار دولية
13:23

المتحف المصري الكبير... فصل جديد في حكاية مصر أم الدنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الـLBCI عند الموقع المستحدث للجيش اللبناني في بليدا ....من هنا توغل الجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
13:08

واشنطن وحزب الله: ما موقف الإدارة الأميركية وهل المفاوضات المباشرة هدف حقيقي؟

LBCI
أخبار دولية
13:05

نتنياهو وكاتس يصعّدان تجاه لبنان: تهديدات وخطط عسكرية لتقويض قدرات حزب الله

LBCI
أخبار دولية
13:00

اتصال تحذيري من أميركا للعراق.. ومعلومات تتحدث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:44

مقدّمة النشرة المسائيّة 02-11-2025

LBCI
أمن وقضاء
10:45

قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…

LBCI
أمن وقضاء
07:20

مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين

LBCI
أخبار دولية
00:17

ضربة أميركية استهدفت قاربًا يشتبه بتهريبه المخدِرات في البحر الكاريبي

LBCI
خبر عاجل
06:46

نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي

LBCI
صحف اليوم
00:56

تقرير الجيش اللبنانيّ “في غاية في الأهمية” والعين عليه (الأنباء الكويتية)

LBCI
خبر عاجل
06:47

نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة

LBCI
أخبار لبنان
09:16

الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا

LBCI
خبر عاجل
03:13

وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

Learn More