الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-01 | 13:03
مشاهدات عالية
LBCI
LBCI
2min
مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025

إحدى التغريدات كتبت: "مصر هي متحف العالم، فبدونها يفقد الزمن هويته، وتصبح الحضارة مجرد اسم".

الحدث اليوم هو افتتاح المتحف المصري الكبير الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والذي اعتبر أن  هذا الصرح العالمي هدية من مصر لكل العالم، من دولة يمتد تاريخها لأكثر من 7 آلاف عام.

وبالأرقام أيضًا، ستون ألف عامل ومهندس ومهندسة أنجزوا هذا العمل.

وفي رسالة سياسية في أكثر من اتجاه ودولة، كتب احدهم: "الليلة الكبيرة، تأتي هذه الليلة في زمن انكسرت فيه المعاني الكبرى، لتعود مصر لتذكّر البشرية بمعنى "الحضارة" لا كأثر من الماضي، بل كمنهج في بناء المستقبل.. العالم في أنتظار ليلة مصر الكبيرة. 

تريد مصر أن تقول إنها أم الدنيا لأنها الأقدم في العالم، وما الحضارات التي أتت بعدها إلا كاستمرار لها. 

لهذه الأسباب قدمنا توقيت النشرة لنكون في نقل مباشر من مصر لافتتاح أضخم متحف في العالم. 

في السياسة، هزّ موقف للموفد الأميركي طوم براك هدوء العطلة، براك أعلن أن لبنان يعيش حالة الدولة الفاشلة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني يعاني من نقص في الموارد المالية والبشرية، رغم صمود القيادة اللبنانية. براك الذي كان يتحدث في منتدى حوار المنامة، قال إن على القيادة اللبنانية التحرك بوتيرة أسرع لحصر سلاح حزب الله، داعيا اللبنانيين إلى "اللحاق بركب المفاوضات والحفاظ على حدودهم".

وأضاف أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود، لكنها "قد تردّ داخل لبنان وفقا للتطورات"، على حد قوله.

وإلى مصر مع التوغل في حضارة السبعة آلاف عام.

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

1-11-2025

