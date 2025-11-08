الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 8-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-08 | 12:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 8-11-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 8-11-2025
برغم الضجيج الإنتخابي، وإستمرار الإعتداءات الإسرائيلية وضحيتها اليوم 3 شهداء وأكثر من عشرة جرحى، لا أحد يقيم وزناً للبنان على طاولة الكبار، المنهمكون بدينامية واسعة من التحركات.
التعبير الأوضح عن إعادة تموضع سوريا إقليمياً ودولياً يتكرس بعد غد الإثنين، مع صورة أحمد الشرع كأول رئيس سوري يدخل الى البيت الأبيض.
في اليوم التالي، يكون العراق على موعد مع إنتخابات تشريعية من بين وظائفها إعادة قياس حدود النفوذين الإيراني والأميركي في العراق، مساكنة أو إشتباكاً.
أما تاريخ الثامن عشر من هذا الشهر، فلن يكون مجرد موعد زيارة عمل رسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى الولايات المتحدة... إنها محطة يُعوِّلُ عليها الجانبان: واشنطن تأمل بتوسيع الإتفاقات الإبراهيمية التي لامست حدود كازاخستان، كي تشمل المملكة السعودية، وبإبرام صفقات سلاح بمئات المليارات. أما بن سلمان فيريد صفقة حماية دفاعية، وربط التطبيع مع إسرائيل بمسار حل الدولتين.
وإلى هذا كله، أفكار جوجلتها الرياض لمحاولة لعب دور وساطة بين واشنطن وطهران.
يشي ذلك بأن الترتيبات الجارية على مستوى الإقليم ستسلك أحد مسارين: إما صفقة نووية أميركية - إيرانية تفتح باب التسويات من بيروت الى صنعاء، وإما مواجهة حاسمة تتخطى ما جرى في حزيران الماضي، ومن بعدها يبدأ الحديث الجدي عن حصر السلاح في لبنان.
وبين هذه المواعيد والمحطات، واشنطن تواصل ضغوطها القصوى على إيران وحلفائها.
غداً يحط في بيروت وفد الخزانة الأميركية برئاسة جون هيرلي، الذي يلتقي مسؤولين لبنانيين في مقدمهم رئيس الجمهورية جوزاف عون قبل سفر الأخير الى بلغاريا الإثنين.
هيرلي إستبق مهمته بالجملة التالية: لا إزدهار ولا أمن في لبنان إلاّ بنزع سلاح حزب الله وقطع تمويل إيران عنه.
هذا فيما أعطى إتصال وزير الخارجية المصري برئيس الحكومة نواف سلام إشارة إلى أن حركة ما لا تزال تحيط بالمبادرة المصرية، رغم كل ما قيل عنها، وتحديداً رفض حزب الله لها.
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة
النشرة المسائية
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-07
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-07
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-06
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-06
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
0
آخر الأخبار
2025-11-05
مقدمة النشرة المسائية ٥-١١-٢٠٢٥
آخر الأخبار
2025-11-05
مقدمة النشرة المسائية ٥-١١-٢٠٢٥
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-04
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-04
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-07
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-07
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-06
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-06
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
0
آخر الأخبار
2025-11-05
مقدمة النشرة المسائية ٥-١١-٢٠٢٥
آخر الأخبار
2025-11-05
مقدمة النشرة المسائية ٥-١١-٢٠٢٥
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-04
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-04
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-11-07
الرئيس سلام ردًا على بيان "حزب الله": قرار الحرب والسلم مُسترد للدولة ولا أحد لديه قرار بذلك سواها
خبر عاجل
2025-11-07
الرئيس سلام ردًا على بيان "حزب الله": قرار الحرب والسلم مُسترد للدولة ولا أحد لديه قرار بذلك سواها
0
خبر عاجل
2025-11-01
وزير الدفاع الإسرائيليّ: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت
خبر عاجل
2025-11-01
وزير الدفاع الإسرائيليّ: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت
0
خبر عاجل
2025-11-06
الوزير ياسين جابر بعد لقاء وفد من البنك الدولي ردًا على سؤال لل LBCI: التأخر في اقرار قرض الـ ٢٥٠ مليون دولار المخصص لإعادة الإعمار يدعو الى التخوف من إلغائه
خبر عاجل
2025-11-06
الوزير ياسين جابر بعد لقاء وفد من البنك الدولي ردًا على سؤال لل LBCI: التأخر في اقرار قرض الـ ٢٥٠ مليون دولار المخصص لإعادة الإعمار يدعو الى التخوف من إلغائه
0
خبر عاجل
2025-11-06
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
2025-11-06
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
0
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
0
أخبار لبنان
13:31
من صور إلى النبطية: جولة لوفد من البنك الدولي ولقاء مع وزير المال
أخبار لبنان
13:31
من صور إلى النبطية: جولة لوفد من البنك الدولي ولقاء مع وزير المال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سوق النبطية: مبادرة أمل من تحت الركام
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سوق النبطية: مبادرة أمل من تحت الركام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
كازاخستان أول دولة غير عربية تدخل اتفاقات ابراهام... والغاية إقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
كازاخستان أول دولة غير عربية تدخل اتفاقات ابراهام... والغاية إقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
لبنان ينتظر نتائج المباحثات التي سيشهدها البيت الأبيض... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06
لبنان ينتظر نتائج المباحثات التي سيشهدها البيت الأبيض... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:53
مجزرة بيئية... إزالة نحو 8000 متر من شباك الصيد وتحرير عدد كبير من الطيور العالقة (فيديو)
أمن وقضاء
08:53
مجزرة بيئية... إزالة نحو 8000 متر من شباك الصيد وتحرير عدد كبير من الطيور العالقة (فيديو)
2
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
3
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
4
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
5
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
6
أخبار لبنان
07:12
الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا
أخبار لبنان
07:12
الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا
7
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
8
خبر عاجل
01:09
مسيّرة تستهدف سيارة بصاروخين عند اطراف بنت جبيل
خبر عاجل
01:09
مسيّرة تستهدف سيارة بصاروخين عند اطراف بنت جبيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More