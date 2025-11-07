مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025

إنتخابيًا، ما حصل أمس في مجلس الوزراء، بداية مسار وليس نهايته، ليس بالضرورة إذا كانت الطريق معبَّدة في مجلس الوزراء أن تكون كذلك في مجلس النواب، فرئيس المجلس نبيه بري يعتبر أنها آخر معاركه، وهو لن يستسلم بسهولة، ولكن كيف ستكون مواجهته لِما حصل في مجلس الوزراء؟

سبق لرئيس المجلس أن إعتبر أن قانون الإنتخابات الحالي هو بمثابة الإنجيل والقرآن، فإذا عُدِّل القانون، ولو لمرة واحدة، لا يعود بمثابة إنجيل أو قرآن.

ملف الإنتخابات ليس التحدي الوحيد، فهناك تحدي المفاوضات وحصرية السلاح.

مجلس الوزراء إطَّلع أمس على التقرير الشهري لقائد الجيش عن سير الأعمال في حصرية السلاح في ظل تطورين: الأول استمرار الغارات الإسرائيلية والثاني كتاب حزب الله إلى الرؤساء الثلاثة. السؤال هنا: كيف سيواصل الجيش مهمته، وهو الذي ينفذ قرار السلطة السياسية؟

وما حصل أمس من قصف إسرائيلي قرب موقع للجيش اللبناني هو دليل على أن الوضع العسكري يسير إلى مزيد من التصعيد:

بالنسبة إلى إسرائيل ، الملف اللبناني مفتوح على طاولة مجلس الوزراء المصغَّر.