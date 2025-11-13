الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-13 | 12:45
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025

هل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من تدريبات، ينطبق عليه المثل العسكري القائل: إذا أردت السلم إستعد للحرب؟ الجيش الإسرائيلي لديه أجندته الخاصة، فهو  يواصل تدريباته واستعدادته لاحتمال جولة جديدة من القتال تجاه لبنان، وهذا ما تعكسه الأجواء من تل أبيب، سواء من الخبراء أو من وسائل الإعلام العبرية. 

يأتي هذا التصعيد في ظل عوامل عدة أبرزها:

جولة الوفد الأميركي الذي زار بيروت، وما حملته من نقاشات ومواقف عالية السقف.

الكلام الذي أطلقه الموفد طوم براك عن زيارة الرئيس الشرع لواشنطن، وما ورد في هذا الكلام من فقرة تتعلق بلبنان وتحديداً حزب الله. 
وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى لبنان، وبدءُ مهامه رسميًا مطلع الأسبوع المقبل، بعد تقديم أوراق اعتماده الإثنين إلى رئيس الجمهورية>
 
في مقابل اللهجة الأميركية المرتفعة، لهجة مرتفعة من جانب حزب الله، فعبْر كتلة الوفاء للمقاومة، أعلن الحزب أن  المساعي الأميركيَّة لتشديد الحصار المالي على لبنان، التي تولّى بعضاً من فصولها وفدُ مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة الأميركيَّة، عبر إملائه الوقح، هي مساع مدانة ومرفوضة تأتي في اطار فرض الوصاية الماليَّة.

وفي ملف الإنتخابات وضع حزب الله مشروع القانون المعجل المكرر الذي صوتت عليه الحكومة في إطار محاولات الانقلاب المتكررة على صيغة العيش المشترك، معتبراً أن التصويت على تعديلات في قانون الانتخاب لم يكن ميثاقياً.

الصورة هي كالتالي: حزب الله في مواجهة رفع السقف الأميركي، وفي مواجهة قرارات تصدر عن الحكومة، فهل تسلك التطورات مسار التصعيد؟ وكيف؟ 
 

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025
LBCI السابق

