مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025

عوكر محط أنظار المراقبين، مع وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت. الإثنين صباحًا يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية بعد أن يكون قد قدم نسخة منها إلى وزير الخارجية.



وليست عوكر وحدها محط أنظار، هناك ملف عاد إلى دائرة الضوء بقوة، هو ملف العلاقات اللبنانية السعودية، في هذا المجال علمت "ال بي سي آي" أنه من المتوقع وصول الأمير يزيد الفرحان إلى بيروت في ساعات الفجر الأولى، وكانت سبقت هذه الزيارة المرتقبة موجة من الأجواء والمواقف الإيجابية، ما يؤشر إلى أن هذه العلاقة تتقدم بوتيرة ثابتة.



المملكة أبدت حسن نية وتحركت في اتجاه لبنان، فهل يتلقف لبنان هذه الأجواء الإيجابية ويضع حدًا لِما تشكو منه المملكة.



في الشأن الإنتخابي، أكد الرئيس نبيه بري أنها ستجري في موعدها، ولا تأجيل ولا تمديد.



بري، وأمام وفد من نقابة المحررين، اعتبر أن هناك غزوة تستهدفه شخصياً، وهذه "الغزوة" هي من طرف معروف ولن أرد أبداً، مشيرًا إلى أن "البعض ومنذ أكثر من 12 سنة يعمل تحريضاً في الولايات المتحدة الأميريكية لفرض عقوبات ضدي.



يأتي كلام الرئيس بري بعد كلام رئيس الجمهورية عن "بخ السم" عليه في واشنطن.



في ملف آحر، كان لافتًا فتح إسرائيل قضية مقتل المسؤول في القوات اللبنانية الياس الحصروني في بنت جبيل، على يد الوحدة 121 التابعة لحزب الله ، كما قال أفيخاي أدرعي في أحدى تغريداته.



من هذه القضية نبدأ