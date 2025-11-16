الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 16-11-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-16 | 12:48
مقدمة النشرة المسائية 16-11-2025

اين لبنان من العالم اليوم، واين هو تحديدا مما يرسم للشرق الاوس؟

مواعيد مفصلية هذا الاسبوع، ستحدد معالم منطقتنا.

البداية غدا من نيويورك حيث يصوت مجلس الامن على مشروع قرار اميركي مدعوم عربيا يرتبط بغزة، يقابله مشروع قرار روسي. 

اذا مر المشروع من دون اي فيتو روسي او صيني، سنكون امام تبنٍّ لخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، ولكن الاهم من ذلك ان في مشروع القرار اشارة الى دولة فلسطينية محتملة مستقبلا.

اسرائيل تعارض مشروع القرار، وبنيامين نتنياهو اكد اليوم انه لا يحتاج لدروس من احد، وفي موقفه هذا، تحد ليس فقط لواشنطن انما كذلك لاي فرصة لتوسعة اتفاقيات ابراهام لتطال السعودية، ومن بعدها سائر الدول العربية.

التصويت غدا، يأتي قبل الثامن عشر من تشرين الثاني، موعد قمة ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

قمة اهميتها لن تتوقف عند الاتفاقيات التجارية الضخمة، بل ستكون مفصلية في العلاقة الاميركية السعودية، وفي السياسة الاميركية تجاه الشرق الاوسط، حيث تريد الرياض تثبيت موقعها المحوري على كل الاصعدة في المنطقة، من الاقتصاد والتكنولوجيا، الى الامن الى لعب دور الوساطة في اكثر من ملف، الى الامساك بمفتاح التطبيع مع اسرائيل.
وسط هذه المواعيد المفصلية، يقف لبنان.

ملفه يُتوقع ان يكون جزءا من محادثات واشنطن، وذلك بالتزامن مع معلومات تقول إن الامير يزيد بن فرحان في بيروت، وسط تكتم شديد حول محادثاته.

فما الذي يفعله الامير يزيد بن فرحان؟

اذا قاطعنا التواريخ والمعطيات منذ ايلول حتى اليوم، لا بد ان نستذكر خطاب الشيخ نعيم قاسم الذي توجه الى المملكة بخطاب علني لفتح صفحة جديدة معها، وصورة السفير وليد البخاري مع الشيخ علي الخطيب وحديثهما عن اتفاق الطائف، واعلان المجلس الشيعي الاعلى ان الطائف هو المخرج الوحيد للحل الوطني والمدخل الى قيام الدولة.

وتاليا، يصبح السؤال: هل تريد السعودية التي تعيد ترتيب دورِها القيادي على مستوى العالم العربي كلِه، ترتيب البيت اللبناني عبر الرهان على الدولة وحدِها، وهل سيفهم حزب الله، الذي اضعفته الحرب، ان طريق الخلاص عربي، لا ايراني؟

اسئلة جوهرية، قلة قد تكون فكرت فيها اليوم، لان ملهاتِها كان اسمها انتخابات نقابة المحامين في لبنان، ومن الاحزاب التي ستنتصر فيها؟

انتصار وهمي في معارك مفصلية تخاض على مستوى المنطقة.

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

16-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-11

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-16

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-16

مقدمة النشرة المسائية 16-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-15

مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-15

مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-14

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-13

مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-12

مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض

LBCI
أخبار لبنان
13:33

سوريا تسلّم لبنان 17 مواطنا دخلوا المياه الإقليمية السورية بطريقة غير شرعية

LBCI
خبر عاجل
2025-11-14

المرشح لمنصب نقيب المحامين ايلي بازرلي لـ #جدل : لا تدخل سياسيًا في انتخابات نقابة المحامين فالتنافس ليس حزبيًا وأفتخر بأن أحظى بدعم الجمعية العمومية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس

LBCI
أخبار لبنان
09:49

صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

LBCI
أمن وقضاء
03:22

توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء

LBCI
حال الطقس
03:35

مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد

LBCI
خبر عاجل
11:29

فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا

LBCI
أمن وقضاء
03:16

وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:07

الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام

LBCI
خبر عاجل
10:12

مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي

LBCI
أخبار لبنان
02:20

حسن خليل يلتقي عراقجي

