مقدمة النشرة المسائية 20-11-2025

لا خبر يتقدَّم على خبر توقيف نوح زعيتر من قبل مخابرات الجيش اللبناني، وأرفِق التوقيف بمشهد عن كيفية تنفيذ العملية قرب بلدة الكنيسة في بعلبك.



العملية تمت من دون طلقة رصاص، ونُقِل نوح زعيتر إلى وزارة الدفاع، وظهر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قيل إنه الموكب العسكري الذي نقله.



عملية استئصال رؤوس مافيات المخدرات ومصانعهم تجري بوتيرة متصاعدة، وقد حظيت هذه العمليات بتنويه سعودي، كما صدر منذ ايام، وبتنويه غربي ولاسيما أميركيّ.



في المقابل، تعثر جنوبي. مصدر عسكري لبناني قال لوكالة الصحافة الفرنسية: "نحن ملتزمون الخطة ضمن الجدول الزمني المصدق عليه في مجلس الوزراء والذي يعرفه الأميركيون والاطراف المعنية كافة". وأضاف "ما يطلبونه اليوم هو نزع سلاح حزب الله من كل لبنان قبل نهاية العام، وهذا أمر مستحيل"، مبديا خشيته من أن تمهّد "الضغوط الأميركية والاسرائيلية الممنهجة لحصول تصعيد في الضربات".



وأجواء التصعيد من الجانب الإسرائيلي، هي السائدة.



في ملف آخر، ولكن إقليمي، هل يتحرك الملف النووي الإيرانيّ؟ فقد نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إقليميين أن إيران طلبت من السعودية إقناع الولايات المتحدة بإحياء المحادثات النووية المتوقفة، وقال المصدران إن الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان بعث برسالة إلى المملكة ذكر فيها أن إيران "لا تسعى للمواجهة"، وتريد تعاونا إقليميا أعمق وأنها ما زالت منفتحة على حل النزاع النووي عبر الدبلوماسية، شريطة ضمان حقوقها".



وقال أحد المصادر في الخليج إن إيران تسعى إلى إيجاد قناة لاستئناف المحادثات مع واشنطن، وإن ولي العهد السعودي يفضل أيضا التوصل إلى حل سلمي ونقل هذه الرسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته.



وأوضح "يريد الأمير محمد بن سلمان أيضا أن ينتهي هذا النزاع سلميا. وهذا أمر مهم بالنسبة اليه، ونقل ذلك إلى ترامب وقال إنه مستعد للمساعدة".



وفق ما أوردته رويترز، هل يمكن الاستنتاج ان هناك مطلبًا بأن تقوم واشنطن بمسعى في الملف النووي الإيراني وفي ملف السودان، والملفان بطلب من السعودية؟





