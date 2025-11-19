الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 19-11-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-19 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 19-11-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 19-11-2025

وضع لبنان صعب جدا، هكذا يمكن وصف حالنا اليوم، لا سيما بعد التغير الدراماتيكي الذي قلب المشهد امس، عندما الغيت محادثات قائد الجيش العماد رودولف هيكل في واشنطن.

فكل شيء كان متوقعا على الصعيد الداخلي، اي اشتداد الضربات الاسرائيلية، تكثيف الحصار المالي لتجفيف مداخيل حزب الله، الى ما هنالك من السيناريوهات، الا ان احدا لم يكن يتوقع ان ترسل عبر الجيش، رسائل واشنطن القاسية الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

على مدى ساعات ليل امس وحتى اليوم، استمر التواصل مع واشنطن، والجواب واحد على كل الاسئلة: نفذوا ما التزمتم به على صعيد حصر سلاح حزب الله، واقرار القوانين الاصلاحية.

الرسالة وصلت الى بعبدا والسراي فهل يتحركان وبسرعة، وهل طالت الرسالة عين التينة وحزب الله؟

فعدم تنفيذ لبنان التزاماته سيضعفه في واشنطن، ومعه موقف الجناح المعتدل من المسؤولين الاميركيين المصرين على اعطاء لبنان فرصة.

وهو سيعطي اسرائيل كل الحجج التي تحتاجها لاستئناف حربها، وهي اعلنت اليوم انها باتت اقرب من اي وقت مضى من جولة قتال جديدة مع حزب الله.

مرة جديدة، ليس المطلوب الاستسلام، علما ان حزب الله ومعه لبنان خسرا الحرب.

المطلوب الانتقال من الكلام الى الافعال، ويبدو ان البلد ينقصه من يجروء على هكذا خطوة تسحب ملف حزب الله من يد ايران، وتجعله وطنيا اولا، وتتقدم في الاصلاحات من دون مواربة، قبل ان ندخل في المحظور، وهذا ليس تهويلا.
 
 






أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

19-11-2025

مقدمة النشرة المسائية 18-11-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-11

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-19

مقدّمة النشرة المسائيّة 19-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-19

مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-18

مقدمة النشرة المسائية 18-11-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-18

مقدمة النشرة المسائية 18-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-17

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-16

مقدمة النشرة المسائية 16-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-15

مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-14

برغر ومزحة ونتيجة مأساوية... إبن الـ20 سنة يصارع الموت: "لن ينجو إلا بمعجزة"

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-16

مركز بحنس: الهزة الارضية التي شعر بها سكان البقاع قوتها 2.8 درجات ومركزها زحلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-12

رئيس اتحاد النقابات السياحية: لتهيئة الظروف المناسبة للإستفادة من موسم الميلاد وراس السنة

LBCI
منوعات
2025-11-13

علق وشاحها داخل الآلة... امرأة يونانية تواجه مصيرًا مأساويًا أثناء العمل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"

LBCI
أخبار لبنان
13:45

وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة

LBCI
أخبار لبنان
13:22

المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

الاحتلال الاسرائيلي يزعم استهداف مجمع تدريب في قلب عين الحلوة وحماس ترد: مجرد منشأة رياضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

تصعيد إسرائيلي جديد: هجوم على عين الحلوة وتمهيد لعمليات محدودة ضد حزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:18

انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب

LBCI
خبر عاجل
16:41

قيادة الجيش تنعى شهيديها

LBCI
أخبار لبنان
15:37

بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

LBCI
أمن وقضاء
12:10

أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج

LBCI
أمن وقضاء
04:25

بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية

LBCI
فنّ
14:53

تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More