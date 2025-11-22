الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-22 | 13:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025

ليس تفصيلًا ان يتوجه رئيس الجمهورية جوزاف عون بكلمة الاستقلال الى اللبنانيين من مدينة صور بدل قصر بعبدا، وعبارة قطاع جنوب الليطاني، خلفه طوال الكلمة.

فمجرد وصولِه الى صور فيه الف تحية للجنوبيين، ووصولُه مع قائد الجيش العماد هيكل الى هناك يعني ان الوحدة بين المؤسسة العسكرية والرئاسة الاولى لا تتزعزع

اما الرسالة الاهم، فلحزب الله، وهي ان كتبت ما بين السطور فمفادها:

الدولة وحدها مسؤولة عن الجنوب، بأهله وامنه وارضه، وهي صاحبة القرار هناك.

وكما في الكلمة رسائل الى الداخل، كذلك رسائل الى الخارج.

فالرئيس الذي سبق وأعلن قبول لبنان التفاوض مع اسرائيل، لم يتلق حتى الان اي اشارة عن قبولها الدعوة او رفضها، في جواب يفترض ان تنقله واشنطن، وهو يحاول مرة جديدة، لأن الجمود الآن قاتل.

فواشنطن قلبت كل الصورة عند الغاء محادثات قائد الجيش مع مسؤوليها، وحتى الآن لا اشارة الى تغير في موقفها، فيما تل ابيب تصعّد تهديداتها وتكثف ضرباتها، وسط تطورات عسكرية سريعة ومتنقلة

من سوريا حيث تكثف اسرائيل توغلاتها، الى قطاع غزة، حيث طالبت حماس اليوم الوسطاء بتدخل فوري يمنع انهيار اتفاق وقف النار مع اسرائيل.

كل هذه التطورات، تحتم السؤال التالي: ماذا بعد المبادرة الرئاسية، وهل سترد اسرائيل هذه المرة؟

تقاطع المعلومات من العواصم المعنية بكل ملف الشرق الاوسط، تقول إن لبنان جزء من المنطقة التي لم تبدأ فيها المفاوضات الصعبة بعد، ومحورها ايران ودورها وقوتها وحلفاؤها، وإن كل ما نراه اليوم  سباق شرس بين محاولات احداث ثغرات تصل بالجميع الى التفاوض واولهم طهران، او توجيه ضربات عسكرية اميركية اسرائيلية تفرض شروط التفاوض، تطال ايران وقطاع غزة وطبعًا لبنان.

لبنان الذي علمت الـLBCI أن الرئيس السوري احمد الشرع، ابلغ الى نائب رئيس الحكومة طارق متري بأنه يجب تخفيف الضغوط عنه، منعًا لانزلاقه نحو صدام داخلي .

 

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

22-11-2025

مقدمة النشرة المسائية 21-11-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-11

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

مقدّمة النشرة المسائيّة 22-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-22

مقدمة النشرة المسائية 22-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-21

مقدمة النشرة المسائية 21-11-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-21

مقدمة النشرة المسائية 21-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-20

مقدمة النشرة المسائية 20-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-19

مقدمة النشرة المسائية 19-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-18

مقدمة النشرة المسائية 18-11-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2025-09-11

اللحمة مع الكاجو... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
13:17

إخبار للقضاء من كهرباء لبنان على خلفية صيانة معملين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-21

نتنياهو: سنواصل بناء مستوطنة يهودية في الضفة الغربية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-29

فقدان نصاب الجلسة التشريعية... والسبب: قانون الانتخاب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به

LBCI
أخبار لبنان
13:47

هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق

LBCI
أخبار لبنان
13:32

معرض عالمي للطوابع في بيروت

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:31

مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
13:26

نشاطات بيروت ماراتون قبل سباق السيدات

LBCI
أخبار لبنان
13:25

وليد البعريني يضرب من جديد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:35

سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب

LBCI
حال الطقس
02:18

ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
07:33

غارات إسرائيلية استهدفت جرود شمسطار في البقاع

LBCI
موضة وجمال
12:10

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

LBCI
خبر عاجل
01:18

شهيد في غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية

LBCI
أخبار لبنان
13:25

وليد البعريني يضرب من جديد

LBCI
خبر عاجل
07:43

غارات اسرائيلية تستهدف اطراف المحمودية وسجد وجبل الريحان جنوبا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More