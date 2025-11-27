مقدمة النشرة المسائية 27-11-2025

صحيح أن البابا استهل رحلاته إلى خارج الفاتيكان بزيارة تركيا، لكن لبنان يشعر بأنه دخل مدار الزيارة، على رغم أنه المحطة الثانية.

الأهمية بين الزيارتين أن البابا وزَّع وقته بالتساوي تقريبًا بين تركيا ولبنان: ثلاثة أيام ونصف في تركيا، من اليوم وحتى ظهر الأحد، ويومان ونصف في لبنان، من بعد ظهر الأحد إلى بعد ظهر الثلاثاء.



في تركيا تذكيرٌ بالتاريخ المسيحي لتلك البلاد، وفي لبنان استنهاض للواقع المسيحي، على خطى البابا يوحنا بولس الثاني الذي خصص سينودس من أجل لبنان، وخصه بالإرشاد الرسولي.



غدًا الجمعة، يسترجع البابا التاريخ في نيقية القديمة وهي اليوم "إزنيق"، والمناسبة الذكرى الـ1700 لأول مجمع مسكوني الذي شارك فيه نحو 300 اسقف من الإمبراطورية الرومانية وشكَّل محطة تأسيسية للمسيحية.



البابا يستحضر تاريخ المسيحية في بلاد أغلبية شعبها من المسلمين وحكمت المنطقة وبينها لبنان، الذي يزوره البابا، لأربعمئة سنة.



وبعد تركيا، يزور البابا لبنان الذي كان تحت الحكم التركي الذي انتهى منذ مئة وسبعة أعوام، لكنه عاد إلى المنطقة من باب رعاية الحكم الجديد في سوريا.



يأتي البابا إلى المنطقة مستهلًا جولته ببلدٍ يستعيد حضوره ثم إلى بلدٍ يشكِّل آخر حضورٍ سياسي للمسيحيين في المنطقة، ستختلط المشاعر بين تركيا ولبنان، لكنه قدر "الجيوبوليتيك" حيث الوقائع تبتلع العواطف.



البداية من بداية البابا من الفاتيكان إلى تركيا، وعلى الطائرة الـLBCI التي تحدث زميلنا جو فرشخ مع قداسته وطلب البركة للبنان واللبنانيين.