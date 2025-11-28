الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 28-11-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-28 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 28-11-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 28-11-2025

أقلُّ من ثمانٍ وأربعين ساعة تفصل اللبنانيين عن بدء زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر. حبسُ أنفاس مغمورٌ بالفرح للقاء خليفة القديس بطرس. 

والشغفُ الأكبر سيكون انتظارَ ما سيقوله قداسة البابا ولاسيما في لقائه الشبيبة، وكذلك في الحشد الذي سيشارك في القداس الذي سيقيمه في بيروت.

الإستعداداتُ شارفت على نهايتها والأنظارُ إلى المطار بعد ظهر الأحد المقبل مع بدء الدخول في أيام البابا في لبنان.

في الملفات اللبنانية، معاينة ميدانية لانجازات الجيش اللبناني جنوب الليطاني، اللافت في هذه المعاينة إتاحة التصوير، وهو في السياسة وفي الديبلوماسية استجابة لمطلب سابق بتصوير ما يقوم به الجيش، وعدم الإكتفاء بوضعه في التقارير. 

ومن جنوب لبنان إلى جنوب سوريا، أحداث في بلدة بيت جن حيث توغلت القوات الاسرائيلية ووصلت إليها، وحديث عن أن الهدف هو إنشاءُ منطقة عازلة، فهل يكون الهدفُ الاسرائيلي في جنوب لبنان وجنوب سوريا واحد، ويتمثل في منطقة عازلة تمتد من جنوب لبنان إلى جنوب سوريا؟  

تتزامن هذه التطورات مع بدء احتفالات في سوريا بالذكرى السنوية الأولى لبدء معركة إسقاط الرئيس بشار الأسد والتي بدأت في مثل هذا اليوم وانتهت في الأسبوع الأول من كانون الأول بلجوء الرئيس بشار الأسد إلى موسكو ووصول أحمد الشرع إلى دمشق. 


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

28-11-2025

مقدمة النشرة المسائية 27-11-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-11

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-28

مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٠-٢٠٢٥

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-28

مقدمة النشرة المسائية 28-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-27

مقدمة النشرة المسائية 27-11-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-27

مقدمة النشرة المسائية 27-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-26

مقدمة النشرة المسائية 26-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-25

مقدمة النشرة المسائية 25-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-24

مقدمة النشرة المسائية 24-11-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-07

بوتين: روسيا سيطرت على ما يقارب خمسة آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
أمن وقضاء
09:06

الجيش ينفذ عمليات دهم واسعة في حي الشراونة - بعلبك ويوقف عددا من المطلوبين

LBCI
اخبار البرامج
2025-11-25

نوال الزغبي تفتتح "المسار" مع رودولف هلال: هذا ما كشفته عن حياتها الخاصة وما هو المفتاح لدخول قلبها؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية

LBCI
أخبار دولية
13:33

من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة

LBCI
رياضة
13:28

بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر

LBCI
أخبار لبنان
13:15

قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
03:24

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
08:49

الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت

LBCI
اقتصاد
08:24

قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...

LBCI
أخبار لبنان
03:22

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني

LBCI
خبر عاجل
12:17

قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود

LBCI
أمن وقضاء
01:05

طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية

LBCI
أخبار لبنان
07:25

تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More