مقدمة النشرة المسائية 28-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-28 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 28-11-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 28-11-2025
أقلُّ من ثمانٍ وأربعين ساعة تفصل اللبنانيين عن بدء زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر. حبسُ أنفاس مغمورٌ بالفرح للقاء خليفة القديس بطرس.
والشغفُ الأكبر سيكون انتظارَ ما سيقوله قداسة البابا ولاسيما في لقائه الشبيبة، وكذلك في الحشد الذي سيشارك في القداس الذي سيقيمه في بيروت.
الإستعداداتُ شارفت على نهايتها والأنظارُ إلى المطار بعد ظهر الأحد المقبل مع بدء الدخول في أيام البابا في لبنان.
في الملفات اللبنانية، معاينة ميدانية لانجازات الجيش اللبناني جنوب الليطاني، اللافت في هذه المعاينة إتاحة التصوير، وهو في السياسة وفي الديبلوماسية استجابة لمطلب سابق بتصوير ما يقوم به الجيش، وعدم الإكتفاء بوضعه في التقارير.
ومن جنوب لبنان إلى جنوب سوريا، أحداث في بلدة بيت جن حيث توغلت القوات الاسرائيلية ووصلت إليها، وحديث عن أن الهدف هو إنشاءُ منطقة عازلة، فهل يكون الهدفُ الاسرائيلي في جنوب لبنان وجنوب سوريا واحد، ويتمثل في منطقة عازلة تمتد من جنوب لبنان إلى جنوب سوريا؟
تتزامن هذه التطورات مع بدء احتفالات في سوريا بالذكرى السنوية الأولى لبدء معركة إسقاط الرئيس بشار الأسد والتي بدأت في مثل هذا اليوم وانتهت في الأسبوع الأول من كانون الأول بلجوء الرئيس بشار الأسد إلى موسكو ووصول أحمد الشرع إلى دمشق.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
28-11-2025
مقدمة النشرة المسائية 27-11-2025
السابق
