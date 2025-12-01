الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 1-12-2025
مقدمة النشرة المسائية 1-12-2025
مقدمة النشرة المسائية 1-12-2025
في حضرة شربل، قال البابا كلامًا يختصر جوهر الديانة المسيحية وحقيقة أن يكون الأنسان مسيحيًا حقًا.
يقول البابا: ماذا يعلمنا القديس شريل اليوم؟ ما هو إرث هذا الإنسان الذي لم يكتب شيئًا، وعاش مختفيا عن الأنظار وصامتا، لكن سمعته انتشرت في كل العالم؟
ألخِّص إرثه وأقول ما يلي: الروح القدس صاغه وكونه، لكي يُعلِّم الصلاة لمن كانت حياته من دون الله، ويُعلِّم الصمت لمن يعيش في الضوضاء، ويُعلمَ التواضع لمن يسعى للظهور، ويُعلم الفقر لمن يبحث عن الغنى.. كلها مواقف تسير عكس التيار...
ويخاطب البابا رجال الدين فيقول: "القديس شريل يُذكرنا، نحن الأساقفة والخدام المرسومون، بمتطلبات دعوتنا الإنجيلية، أما التطابق بين إيمانه وحياته، الذي يتصف بالجذرية والتواضع معا، فهو رسالة لكل المسيحيين".
بهذه الكلمات وجَّه البابا رسالةً واضحة إلى العلمانيين ورجال الدين، عنوانها: إقتدوا بالقديس شربل.
لم يقتصر اليومُ الثاني على الحج إلى القديس شربل بل كانت له أكثر من محطة: الثانية كانت مع الأساقفة والكهنة والمكرّسين والعاملين في الحقل الرعوي في بازيليك سيدة لبنان في حريصا، والثالثة في وسط بيروت في حوار الأديان حيث خاطب رؤساء الطوائف قائلًا: "أنتم مدعوون إلى أن تكونوا بناة سلام وأن تواجهوا عدم التسامح، وتتغاضوا على العنف، وترفضوا الإقصاء".
وفي لقاء الشبيبة في بكركي، كان المشهد مؤثِّرًا حيث غصت باحات الصرح بالمواطنين الذين لوحوا بأعلام الفاتيكان.
مضمون اللقاء خرج عن السردية المعهودة.. شباب وصبايا عبروا عن معاناتهم لكنهم أنهوها بالأمل، وفق ما قال أحدهم: "لبنان بعدوا بيستاهل نحلم فيه".
هذا الكلام النابع من عمق المعاناة، إستمع إليه البابا من خلال أوراقٍ حملت الترجمة لِما يقال، فظهر التأثر واضحًا في إنصاته إلى المتكلمين.
غدًا في اليوم الثالث والاخير، زيارة لدير الصليب ثم سيكون القداس في الواجهة البحرية لبيروت، التي يُتوقع ان تكون له فيه عظة يختم فيها محطاته في بيروت قبل ان يتوجه إلى المطار عائدًا إلى الفاتيكان.
