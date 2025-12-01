الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 1-12-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-01 | 13:02
مشاهدات عالية
LBCI
مقدمة النشرة المسائية 1-12-2025
مقدمة النشرة المسائية 1-12-2025

في حضرة شربل، قال البابا كلامًا يختصر جوهر الديانة المسيحية وحقيقة أن يكون الأنسان مسيحيًا حقًا.
 
يقول البابا: ماذا يعلمنا القديس شريل اليوم؟ ما هو إرث هذا الإنسان الذي لم يكتب شيئًا، وعاش مختفيا عن الأنظار وصامتا، لكن سمعته انتشرت في كل العالم؟

ألخِّص إرثه وأقول ما يلي: الروح القدس صاغه وكونه، لكي يُعلِّم الصلاة لمن كانت حياته من دون الله، ويُعلِّم الصمت لمن يعيش في الضوضاء، ويُعلمَ التواضع لمن يسعى للظهور، ويُعلم الفقر لمن يبحث عن الغنى.. كلها مواقف تسير عكس التيار... 

ويخاطب البابا رجال الدين فيقول: "القديس شريل يُذكرنا، نحن الأساقفة والخدام المرسومون، بمتطلبات دعوتنا الإنجيلية، أما التطابق بين إيمانه وحياته، الذي يتصف بالجذرية والتواضع معا، فهو رسالة لكل المسيحيين".

بهذه الكلمات وجَّه البابا رسالةً واضحة إلى العلمانيين ورجال الدين، عنوانها: إقتدوا بالقديس شربل.

لم يقتصر اليومُ الثاني على الحج إلى القديس شربل بل كانت له أكثر من محطة: الثانية كانت مع الأساقفة والكهنة والمكرّسين والعاملين في الحقل الرعوي في بازيليك سيدة لبنان في حريصا، والثالثة في وسط بيروت في حوار الأديان حيث خاطب رؤساء الطوائف قائلًا: "أنتم مدعوون إلى أن تكونوا بناة سلام وأن تواجهوا عدم التسامح، وتتغاضوا على العنف، وترفضوا الإقصاء".

وفي لقاء الشبيبة في بكركي، كان المشهد مؤثِّرًا حيث غصت باحات الصرح بالمواطنين الذين لوحوا بأعلام الفاتيكان.

مضمون اللقاء خرج عن السردية المعهودة.. شباب وصبايا عبروا عن معاناتهم لكنهم أنهوها بالأمل، وفق ما قال أحدهم: "لبنان بعدوا بيستاهل نحلم فيه".

هذا الكلام النابع من عمق المعاناة، إستمع إليه البابا من خلال أوراقٍ حملت الترجمة لِما يقال، فظهر التأثر واضحًا في إنصاته إلى المتكلمين. 

غدًا في اليوم الثالث والاخير، زيارة لدير الصليب ثم سيكون القداس في الواجهة البحرية لبيروت، التي يُتوقع ان تكون له فيه عظة يختم فيها محطاته في بيروت قبل ان يتوجه إلى المطار عائدًا إلى الفاتيكان. 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

1-12-2025

مقدمة النشرة المسائية 30-11-2025
LBCI السابق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-01

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-12

مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-12

مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-12

مقدمة النشرة المسائية ١٢-٩-٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-30

مقدمة النشرة المسائية 30-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-29

مقدمة النشرة المسائية 29-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-28

مقدمة النشرة المسائية 28-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-27

مقدمة النشرة المسائية 27-11-2025

LBCI
حال الطقس
2025-11-29

لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...

LBCI
خبر عاجل
03:36

البابا: نطالب بالسلام للعالم وتحديدًا للبنان والشرق الأوسط ونذكّر أن لا سلام من دون محادثات

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-29

النائب كريم كبارة زار مفتي طرابلس والشمال: تأكيد التعاون لخدمة المدينة والحفاظ على السلم الأهليّ

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-10

رسامني بحث مع أليكو في تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتابع مع الفرق الفنية الإستعدادات لموسم الشتاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:23

مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار دولية
14:08

إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:05

القوات الجوية في الجيش اللبناني إستقبلت البابا لاون الرابع عشر ورحبت به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الحبر الأعظم يزور مستشفى الصليب وراهباته الثلاثاء.. اليكم برنامج الزيارة

LBCI
أخبار لبنان
13:56

تراتيل وترانيم دينية تقدمها الفنانة عبير نعمة في باحة القداس في بيروت غدا...

LBCI
أخبار لبنان
13:51

لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم

LBCI
أخبار لبنان
13:49

الاب جان مارون الهاشم للـLBCI: الكرسي الرسولي يقدم الاطار العام ولا تدخل مباشر في أسماء المدعوين

LBCI
أخبار لبنان
16:25

البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا

LBCI
حال الطقس
02:33

المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
03:44

البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)

LBCI
أخبار لبنان
06:21

الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا

LBCI
خبر عاجل
04:47

بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا

LBCI
خبر عاجل
15:54

إنتهاء المباراة بفوز قطر على لبنان بنتيجة 86-83

LBCI
أخبار لبنان
01:29

من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون

LBCI
خبر عاجل
01:26

وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عنايا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر

