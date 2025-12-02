مقدمة النشرة المسائية 2-12-2025

انتهت الايام الفاتيكانية في لبنان.

عاش اللبنانيون من بعد ظهر الأحد الفائت الى بعد ظهر اليوم لحظات نادرة مشبعة بالايمان والامل، وكانت بعض المحطات مؤثرة جدًا لِما حملته من مشاهد ومؤشرات اثبتت مرة جديدة ان الشعب اللبناني، بكافة اجياله يملك "ثقافة الايمان"، وهذا ما جعل البابا يبدو متأثرًا ومتفاعلًا، بغير ما بدا عليه في محطاته التركية.

كل المحطات التي توقف فيها وعندها قداسة الحبر الأعظم، كانت مشبعة بالرسائل في أكثر من اتجاه.

في القداس القى عظة مدهشة عن دور لبنان في التاريخ، وصولًا الى الحاضر حيث شخّصه بالقول: "مشاكِلُ كثيرة تعانون منها، وسياق سياسي مهلهل وغير مستقر، غالبًا، وأزمة اقتصاديّةً خانقة ترزحون تحت عبئها، وعنفٌ وصراعات أعادت إحياء مخاوف قديمة".

اما النداء الاخير فكان في المطار قبل المغادرة، فقال: "وأُطلق أيضًا نداءً من كل قلبي : لِتَتَوَقَّف الهجمات والأعمال العدائية. ولا يظِنَّ أحد بعد الآن أنّ القتال المسلّحَ يَجلِبُ أَيَّةَ فائِدَة. فالأسلحة تقتل، أمّا التفاوض والوساطة والحوارُ فتَبني. لِنَختَر جميعًا السّلامَ وليَكُن السّلامُ طريقنا، لا هدفًا فقط!“

البابا، وفي طريق العودة وردًا على سؤال عن حزب الله، كشف ما يلي: "عقدت لقاءات شخصية مع ممثلين عن السلطات السياسية وبأشخاص وجماعات تطرقنا فيها الى مواضيع داخلية وخارجية وان ما دار بيني وبينهم لا ينشر على الطرقات علما ان الفاتيكان سعى في الماضي وسيسعى لاحقاً الى اقناع الافرقاء بضرورة التخلي عن السلاح ولغة العنف“.

ويتابع"القصص والشهادات التي سمعناها، حتى خلال اليومين الماضيين، من أشخاص يساعد بعضهم بعضًا مسيحيين ومسلمين على السواء، ممن دمّرت الحرب قراهم مثلًا تُظهر أن بإمكاننا أن نجتمع ونبني معًا.

وأظن أن هذه دروس ينبغي أيضًا أن تُسمَع في أوروبا أو أميركا الشمالية. علينا ربما أن نكون أقل خوفًا، وأن نبحث عن سُبُل لتعزيز الحوار الحقيقي والاحترام المتبادل.“

من المحطات التي يجدر التوقف عندها، اللقاء الذي جمع البابا برؤساء الطوائف الروحية في وسط بيروت امس، وكان بارزًا ما قاله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، وفيه "لسنا مغرمين بحمل السلاح وتقديم ابنائنا شهداء كبديل عن الدولة،" وهنا يُطرَح السؤال: اذا كانت كلمة الشيخ الخطيب منسقة مع حزب الله ومع الرئيس بري، وخصوصًا مع ايران، فعندها يمكن اعتبار ان هناك تحولًا في الموقف الشيعي من السلاح.