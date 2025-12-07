مقدّمة النشرة المسائيّة 07-12-2025

غدًا تحتفل سوريا بالذكرى السنوية الأولى لسقوط الرئيس بشار الأسد ونظام حزب البعث، وبدخول أحمد الشرع دمشق وتسلُّمِ الحكم في سوريا.

في الذكرى، الرئيس أحمد الشرع في الدوحة ، في إعطاء الأولوية للملف الإقتصادي والإستثماري، وهي الأولوية التي تحتاج إليها سوريا، الخارجة من حرب استمرت ثلاثة عشرعامًا وسببت أكبر نسبة نزوح وخسائر هائلة.

عدا التحدي الإقتصادي، تواجه سوريا في ظل حكم الشرع تحديات دولية ً في علاقاتها بالدول التي لها حدود معها، ولاسيما إسرائيل ولبنان. إسرائيل ترفع سقف مطالبها ، وسوريا بين التريث والرفض، تعتمد على الولايات المتحدة الأميركية للجم ما تريده الدولة العبرية.

الملفات مع لبنان بين محاولات الحلحلة وعدم تحقيق شيء اساسي حتى الآن. سوريا تضع في سلم أولوياتها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وتريدهم لأنها ترى أن معظمهم معتقلٌ بضغط من النظام السوري السابق، وهذه القضية مازالت عالقة على الرغم من تبادل الزيارات بين البلدين.

في الملف اللبناني، يبقى الأهتمام الأبرز التفاوض بين لبنان وإسرائيل، الذي انتقل من رئاسةِ عسكري إلى رئاسة مدني ديبلوماسي. ومن اليوم وحتى الموعد المقبل لاجتماع الميكانيزم في التاسع عشر من هذا الشهر، يؤمَل أن يتبلور موقف حزب الله بعد الهجوم الذي شنَّه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على تعيين مدني.

اللافت في هذا الملف ما أعلنه الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي من عين التينة من أن " سيمون كرم يتمتع بصفات أخلاقية وسياسية،معروفة وجيدة، ومفاوضٌ محنك".