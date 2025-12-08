مقدمة النشرة المسائية 8-12-2025

يسير الشرق الأوسط على التوقيت الأميركي الإسرائيلي.



تُختتم هذه السنة بمباحثات يجريها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في واشنطن مع الرئيس دونالد ترامب في التاسع والعشرين من هذا الشهر، وهي المرة الخامسة التي يزور فيها نتنياهو الولايات المتحدة الاميركية هذه السنة.



في كل زيارة كان يحدث شيء ما ، فهل من حدثٍ ما تُختتم به هذه السنة؟



قبل هذا الموعد تتلاحق المحطات وتتسابق: لبنانيًا حركة دبلوماسية ناشطة على مدى هذا الشهر:



جولة ميدانية جنوبية لديبلوماسيين لمعاينة ما أنجزه الجيش اللبناني جنوب الليطاني، بعد الجولة الأولى التي تمت فيها معاينة ما تم تحقيقه.



الإجتماع الثاني للجنة الميكانيزم برئاسة مدنيين، من لبنان وإسرائيل.



بدء التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، والتمهيد له في اجتماع تنسيقي يعقد في الثامن عشر من هذا الشهر في باريس بحضور المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وارجحية حضور المستشارة الفرنسية آن كلير لوجوندر بحسب مصادر فرنسية، و الموفد السعودي يزيد بن فرحان والمبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.



هذا فيما تتكثف الجهود لتجاوز النكسة التي تمثلت بإلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن، سواء من الجانب اللبناني او الاميركي.



من الجانب الإسرئيلي، معاينة ديبلوماسية أميركية للحدود مع لبنان، وكأن تل أبيب تتحرك ويدها على الزناد، لكن وفق المعطيات، فإن هناك فرصة لتتقدم الديبلوماسية على الخيارات العسكرية، فهل تنجح جولات المفاوضات في تأمين ما يمكن أن تحققه الضربات العسكرية؟