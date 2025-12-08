الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 8-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-08 | 13:26
مقدمة النشرة المسائية 8-12-2025
مقدمة النشرة المسائية 8-12-2025
يسير الشرق الأوسط على التوقيت الأميركي الإسرائيلي.
تُختتم هذه السنة بمباحثات يجريها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في واشنطن مع الرئيس دونالد ترامب في التاسع والعشرين من هذا الشهر، وهي المرة الخامسة التي يزور فيها نتنياهو الولايات المتحدة الاميركية هذه السنة.
في كل زيارة كان يحدث شيء ما ، فهل من حدثٍ ما تُختتم به هذه السنة؟
قبل هذا الموعد تتلاحق المحطات وتتسابق: لبنانيًا حركة دبلوماسية ناشطة على مدى هذا الشهر:
جولة ميدانية جنوبية لديبلوماسيين لمعاينة ما أنجزه الجيش اللبناني جنوب الليطاني، بعد الجولة الأولى التي تمت فيها معاينة ما تم تحقيقه.
الإجتماع الثاني للجنة الميكانيزم برئاسة مدنيين، من لبنان وإسرائيل.
بدء التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، والتمهيد له في اجتماع تنسيقي يعقد في الثامن عشر من هذا الشهر في باريس بحضور المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وارجحية حضور المستشارة الفرنسية آن كلير لوجوندر بحسب مصادر فرنسية، و الموفد السعودي يزيد بن فرحان والمبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.
هذا فيما تتكثف الجهود لتجاوز النكسة التي تمثلت بإلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن، سواء من الجانب اللبناني او الاميركي.
من الجانب الإسرئيلي، معاينة ديبلوماسية أميركية للحدود مع لبنان، وكأن تل أبيب تتحرك ويدها على الزناد، لكن وفق المعطيات، فإن هناك فرصة لتتقدم الديبلوماسية على الخيارات العسكرية، فهل تنجح جولات المفاوضات في تأمين ما يمكن أن تحققه الضربات العسكرية؟
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
8-12-2025
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-12-2025
السابق
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-08
مقدمة النشرة المسائية 8-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-08
مقدمة النشرة المسائية 8-11-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-07
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-07
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-06
مقدمة النشرة المسائية 6-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-06
مقدمة النشرة المسائية 6-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-05
مقدمة النشرة المسائية 5-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-05
مقدمة النشرة المسائية 5-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-07
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-07
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-06
مقدمة النشرة المسائية 6-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-06
مقدمة النشرة المسائية 6-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-05
مقدمة النشرة المسائية 5-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-05
مقدمة النشرة المسائية 5-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-04
مقدمة النشرة المسائية 4-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-04
مقدمة النشرة المسائية 4-12-2025
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين الأردن وإسرائيل: لبنان يحضر في مباحثات وولتز الإقليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين الأردن وإسرائيل: لبنان يحضر في مباحثات وولتز الإقليمية
0
أخبار لبنان
2025-12-04
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
أخبار لبنان
2025-12-04
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
0
منوعات
2025-09-25
كارلا بروني تثير الجدل... نزعت ميكروفون الصحافة دفاعاً عن زوجها ساركوزي (فيديو)
منوعات
2025-09-25
كارلا بروني تثير الجدل... نزعت ميكروفون الصحافة دفاعاً عن زوجها ساركوزي (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-11-27
موسكو تردّ بالمثل على وارسو بإغلاقها القنصلية البولندية في إيركوتسك
أخبار دولية
2025-11-27
موسكو تردّ بالمثل على وارسو بإغلاقها القنصلية البولندية في إيركوتسك
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
0
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
0
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
أخبار لبنان
13:55
السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA
تقارير نشرة الاخبار
13:51
القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
1
أمن وقضاء
04:05
توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
04:05
توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة
2
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
3
أمن وقضاء
05:22
يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
05:22
يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه
4
أخبار لبنان
02:11
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة
أخبار لبنان
02:11
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة
5
أخبار لبنان
06:30
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان
أخبار لبنان
06:30
وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان
6
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
7
أخبار لبنان
05:58
وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية
أخبار لبنان
05:58
وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية
8
أخبار لبنان
06:24
وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
06:24
وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
