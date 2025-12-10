الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-10 | 12:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025
يبدو أن لبنان يتقدم صوب اجتماع باريس، المقرر في الثامن عشر من الشهر الحالي، وهو يضم الى بيروت، كلا من واشنطن، باريس والرياض.
اهمية هذا الاجتماع مزدوجة، فهو من جهة يمهد لمؤتمر دعم الجيش، المفترض عقده الشهر المقبل، ومن جهة ثانية يتيح لقائده العماد رودولف هيكل منطقيا، ان يقدم وللمرة الاولى امام السعودية، ممثلة بالامير يزيد بن فرحان، تفاصيل عن خطة حصر سلاح حزب الله، وحاجات المؤسسة العسكرية لاستكمالها.
اذا سارت الامور من دون عراقيل مفاجِئة، يُعقد الاجتماع، وهو يأتي قبل ساعات من اجتماع المكانيزم في الناقورة، الذي يَنتظر لبنان خلاله تبلور صورة اسرائيلية عقلانية تمهد لوضع خطة التفاوض.
وسط هذه المعطيات، عقدتان جديدتان اليوم:
اعلان وزير الخارجية يوسف رجي رفضه زيارة طهران واستعدادَه لاجراء محادثات مع نظيره الايراني في بلد ثالث اسماه محايد.
موقف رجي بحسب معلومات الـLBCI لم ينسق مع اي جهة رسمية.
اما العقدة الثانية، فمرتبطة بمباحثات الوفد القضائي اللبناني في سوريا.
فدمشق تقول إنها كانت سيئة، ولبنان يبدي استعداده لدرس تعديلات تريدها دمشق.
هذه المعطيات على أهميتها، لا تتقدم على خبر الطقس، فبعد مشاهد السيول في السعودية والعراق وايران وغزة، ماذا عن لبنان غدا؟
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
10-12-2025
مقدمة النشرة المسائية ٩-١٢-٢٠٢٥
السابق
