مقدمة النشرة المسائية ٩-١٢-٢٠٢٥

لولا جولة لودريان اليوم في بيروت، لكان الفراغ السياسي فاقعًا. لا مواعيد سياسية وديبلوماسية، في انتظار محطات واستحقاقات تبدأ في النصف الثاني من هذا الشهر.

حتى جولة لودريان لم تحمل أي خرقٍ يمكن الإعتماد عليه للقول إن تقدمًا ما قد حصل.

الأمور واضحة لا لبس فيها: تعيين السفير سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبناني إلى الميكانيزم، خطوة مهمة لكنها غير كافية، فالخطوة التالية هي حصرية السلاح، فأين أصبحت؟ المهلة التي تحددت في جلسة الخامس من آب تنتهي آخر هذه السنة، متبقٍ منها عشرون يومًا، بالتأكيد ليست كافية حتى للإنتهاء من حصر السلاح جنوب الليطاني، فكيف بشماله؟

أكثر من ذلك، حزب الله على موقفه من أن لا علاقة للإتفاق بشمال الليطاني. إذاً، على رغم كل الأجواء التي تشي بالتفاؤل، فلا شيء ملموسًا من هذا التفاؤل.

البارز اليوم، ارتباطًا بالملف اللبناني، الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الامريكي ماركو ربيو. عبد العاطي أطلع الوزير روبيو على نتائج زيارته الاخيرة الى بيروت بهدف دعم الدولة اللبنانية وبحث سبل خفض التوتر وتعزيز الاستقرار، مؤكدا ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وامن وسيادة واستقرار لبنان.

في الحركة الرئاسية، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في سلطنة عُمان في زيارةٍ ليومين.

في سوريا, احتفالات بالذكرى السنوية الأولى لسقوط الرئيس بشار الأسد ودخول أحمد الشرع إلى دمشق. هذه الإحتفالات كادت أن تنقلب في لبنان إلى توترات دخل على خطها سوريون ولبنانيون منهم مؤيد للشرع، ومنهم هتف ضده من ثنائي حزب الله وحركة أمل، فكان شارع في مقابل شارع.