مقدمة النشرة المسائية 15-12-2025

يمكن اعتبار جلوس سفراء، ولا سيما منهم السعودي والأميركي الى الطاولة مع قائد الجيش في قيادة المنطقة الجنوبية، "بروفا " للطاولة التي ستنعقد في باريس.



وتمهيدًا لها وربما تسهيلًا لها، فما سيطرحه الأطراف على قائد الجيش في اجتماع باريس، طرحه سفراؤهم اليوم، وسيرفعون تقارير بما سمعوه، تحضيرًا لاجتماع الخميس، الذي من بين المشاركين فيه السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، إلى جانب الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس.



اجتماع باريس سيعقبه في اليوم التالي اجتماع الميكانيزم، بحيث يترأس وفدي لبنان وإسرائيل، مدنيان.



من إسرائيل، محادثات بين الموفد الأميركي طوم براك ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

براك يحاول تهدئة نتنياهو، فيما الجو من تل أبيب، أنه إذا لم تُحقَّق النتائج المطلوبة، وانقضت المهلة من دون وقف إعادة بناء حزب الله أو إبعاده فعليًا عن حدود إسرائيل مع لبنان، فقد يُرفع الفيتو الأميركي، ولن يبقى أمام إسرائيل حينها سوى الخروج إلى ما تسميه حربًا لا مفرّ منها.



هذا على الحدود اللبنانية الاسرائيلية. ماذا عن الحدود اللبنانية السورية؟



احتقان خلفيته، الظاهرة حتى الآن، مسألة تهريبٍ ومهربين، سبَّب اشتباكات موضعية، تنجح الإتصالات في وقفها، لكن المتابعة السياسية شبه متعثِّرة، خصوصًا في ما يتعلق بملف الموقوفين، سواء في لبنان أم في سوريا.



من المنطقة إلى العالم، حادث أوستراليا اجتاح باهتمامه الكرة الارضية من زاويتين: الأولى إحياءُ سردية معاداة السامية، والثانية كيف أن مواطنًا أوستراليًا من أصل سوري ومن مدينة إدلب بالذات، التي توسَم بالتطرف، قام بمخاطرةٍ حين انقضّ على أحد مطلقَيْ النار وانتزع منه البندقية، فأعطى صورة المسلِم الذي قدَّم انسانيته على طائفته.