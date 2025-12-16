مقدمة النشرة المسائية 16-12-2025

ما جرى أمس بين قيادة الجيش وسفراء وملحقين عسكريين، أبعد من مجرد جولة ميدانية، يمكن اعتباره "مناورة" ليس بالذخيرة الحيَّة بل "مناورة " بأسئلة جدية جدا طرحها السفراء والملحقون العسكريون، وأجاب عنها قائد الجيش بلهجة عسكرية، بصفته العسكرية، وبمنطق دبلوماسي جَهَد فيه لبلوغ الإقناع.



الجولة كانت ردًا على التشكيك الذي مُزِج بالإتهامات، فكانت بعض الأسئلة من وحي هذا التشكيك.



إسرائيل لم تَبدُ ممتنَّة من خطوة الجيش، عبَّرت عن ذلك باعلان الجيش الإسرائيلي رفع جهوزيته العملياتية في المواقع الخمسة التي يحتلها في لبنان.

وقللت من أهمية ما يقوم به الجيش فاعتبرت أن ما ينفذه الجيش اللبناني يحصل في المناطق المفتوحة، وليس في قلب القرى وأنه يمتنع عن الوصول إلى أنفاق ومجمعات عدة.



وبين خطوة الجيش اللبناني وامتعاض الجيش الإسرائيلي، كباش من نوع آخر سيكون حول طاولة فرنسية بعد غد الخميس، فأي وجهة نظر ستُقنِع الجالسين حول الطاولة؟



لكن مؤتمر باريس شيء ومؤتمر دعم الجيش شيء آخر... فهل المعاينة الميدانية في جنوب لبنان ثم طاولة باريس، سيمهِّدان للمؤتمر؟ أم سيَعتبر المؤثِّرون على الطاولة أن ما تحقق غير كاف لأن المطلوب شمال الليطاني أيضًا؟