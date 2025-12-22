الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 22-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-22 | 13:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 22-12-2025
0
min
مقدمة النشرة المسائية 22-12-2025
مُسَوَّدة مشروع قانون "الفجوة المالية" عمَّق الفجوة بين المودعين من جهة والمصارف والدولة من جهة ثانية.
لماذا في هذه العُجالة؟ مع إن الملف مطروح منذ ربيع العام 2020، هل هناك من ضغط من المؤسسات المالية الدولية؟ هل هناك ضغط دولي؟ ما هو توقيت زيارة السفير الأميركي ميشال عيسى لوزير المال قبيل الجلسة؟
الجلسة لم تنتهِ اليوم من مناقشة بنود مُسودة المشروع، والتالية غدًا، فاذا مر في مجلس الوزراء فهل سيمرّ في مجلس النواب، ومعظم أعضاء المجلس مرشحون إلى الإنتحابات في الدورة المقبلة، وقد بدأ معظمهم يقاربون المشروع لجهة أنه يعمّق أو يضيّق الفجوة بينهم وبين ناخبيهم.
في الخلاصة، بدا المودعون شبه متيقنين من أن ودائعم ليست في طريقها إليهم، وإن تحقق ذلك فليس قبل عقدٍ من السنوات أو أكثر، هكذا تكون السلطة قد عالجت مشكلة الودائع بصيغة المؤجل بدل صيغة المعجَّل.
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
22-12-2025
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
السابق
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-12
مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-12
مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-22
مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-22
مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025
0
أخبار لبنان
2025-10-22
مقدّمة النشرة المسائيّة 22-10-2025
أخبار لبنان
2025-10-22
مقدّمة النشرة المسائيّة 22-10-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-20
مقدمة النشرة المسائية ٢٠-١٢-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-20
مقدمة النشرة المسائية ٢٠-١٢-٢٠٢٥
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-19
مقدّمة النشرة المسائيّة 19-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-19
مقدّمة النشرة المسائيّة 19-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-18
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-18
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025
أخبار لبنان
2025-11-22
وزارة الزراعة ترفع علمًا جديدًا فوق مبناها
أخبار لبنان
2025-11-22
وزارة الزراعة ترفع علمًا جديدًا فوق مبناها
0
رياضة
2025-12-19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
رياضة
2025-12-19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
0
أخبار لبنان
2025-12-15
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
2025-12-15
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
0
صحف اليوم
00:54
كرم لـ"الأنباء الكويتية": احتدام السّجال بيننا والرئيس بري لا يعني وجودنا في خندقين معاديين
صحف اليوم
00:54
كرم لـ"الأنباء الكويتية": احتدام السّجال بيننا والرئيس بري لا يعني وجودنا في خندقين معاديين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طريق نفق شكا سالك "روحة ورجعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طريق نفق شكا سالك "روحة ورجعة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تحديات قسد وآفاق التعاون الاقتصادي… إليكم تفاصيل المباحثات السورية – التركية في دمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تحديات قسد وآفاق التعاون الاقتصادي… إليكم تفاصيل المباحثات السورية – التركية في دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بين بيروت وطهران… إسرائيل تلوّح بهجوم مزدوج
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بين بيروت وطهران… إسرائيل تلوّح بهجوم مزدوج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشروع قانون الفجوة في مجلس الوزراء: سلام يشدد على إقراره
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشروع قانون الفجوة في مجلس الوزراء: سلام يشدد على إقراره
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:42
مقدمة النشرة المسائية 22-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:42
مقدمة النشرة المسائية 22-12-2025
1
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
2
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
3
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
4
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
5
فنّ
05:44
من نجم أطفال إلى مشرّد في الشارع… فيديو صادم يكشف مصير ممثل نيكلوديون السابق
فنّ
05:44
من نجم أطفال إلى مشرّد في الشارع… فيديو صادم يكشف مصير ممثل نيكلوديون السابق
6
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
7
أخبار دولية
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
أخبار دولية
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
8
أخبار لبنان
04:52
الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي
أخبار لبنان
04:52
الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي
