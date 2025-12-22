مقدمة النشرة المسائية 22-12-2025

مُسَوَّدة مشروع قانون "الفجوة المالية" عمَّق الفجوة بين المودعين من جهة والمصارف والدولة من جهة ثانية.



لماذا في هذه العُجالة؟ مع إن الملف مطروح منذ ربيع العام 2020، هل هناك من ضغط من المؤسسات المالية الدولية؟ هل هناك ضغط دولي؟ ما هو توقيت زيارة السفير الأميركي ميشال عيسى لوزير المال قبيل الجلسة؟



الجلسة لم تنتهِ اليوم من مناقشة بنود مُسودة المشروع، والتالية غدًا، فاذا مر في مجلس الوزراء فهل سيمرّ في مجلس النواب، ومعظم أعضاء المجلس مرشحون إلى الإنتحابات في الدورة المقبلة، وقد بدأ معظمهم يقاربون المشروع لجهة أنه يعمّق أو يضيّق الفجوة بينهم وبين ناخبيهم.



في الخلاصة، بدا المودعون شبه متيقنين من أن ودائعم ليست في طريقها إليهم، وإن تحقق ذلك فليس قبل عقدٍ من السنوات أو أكثر، هكذا تكون السلطة قد عالجت مشكلة الودائع بصيغة المؤجل بدل صيغة المعجَّل.