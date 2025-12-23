مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025

أينما تنقلت ميلاد، أوتوسترادات، شوارع، متاجر، مولات، العيد يضع بصمته أينما كان، لكن يبقى لبنان استثناءً، بهجة العيد والتلويحُ بالتصعيد فوق سطحٍ واحد.



عجقة محلات، بيع، وبحثٌ عن الودائع فوق سطح واحد.



واليوم تابع مجلس الوزراء، في جلسة ثانية من السرايا بعدما كانت جلسة أمس في قصر بعبدا، مناقشة مسودة مشروع قانون الفجوة المالية.



إلى الملف الإقليمي، عشية المباحثات بين الرئيس الاميركي ورئيس الحكومة الاسرائيلية، تقود تل ابيب حملةَ تحريضٍ ضد لبنان وجيشِه، بغية اقناع دونالد ترامب بتوجيه ضربة للبنان.



فبعد اقلَ من اربع وعشرين ساعة على دعوة السفير الأميركي في إسرائيل مايك هكابي، لمنح الجيش اللبناني فرصة لتعزيز قوتِه والاستمرار في تنفيذ خطته لنزع سلاح حزب الله، قالت قيادة الشمال وشعبة الاستخبارات إنها رصدت وجود نشطاء من حزب الله في صفوف هذا الجيش، حتى ان تل ابيب استهدفت احدَهم.



مصادر عسكرية إسرائيلية اعتبرت أن حزب الله ودولة لبنان يلعبان لعبة مزدوجة، ما يتيح الفرصة لحزب الله لتعزيز قدراته.



لبنانيًا أيضًا قفزت إلى الواجهة حادثةٌ أمنية بالعثور على السوري غسان السخني مقتولًا، في نطاق بلدية الصفرا في منطقة تعرف بـ"تلة أبو عضل".



وظهر من التحقيقات التي تشرف عليها شعبة المعلومات أنه تم استدراج السخني من كفرياسين، حيث يقيم.



اللافت ما أدلى به مصدر أمني سوري، فأكد أن لا علاقة للسلطات السورية بالجريمة التي حصلت داخل الأراضي اللبنانية والتي قضى على إثرها قيادي سابق في الفرقة 25 التابعة للنظام السابق.



ويتابع المصدر: لسنا مسؤولين عن أي أعمال اغتيال أو تصفية على الأراضي اللبنانية وليس لدينا أي خلايا أمنية عاملة ضمنها.



وختم المصدر: زمن التدخل في الشأن اللبناني الداخلي قد ولى إلى غير رجعة.



اللافت أن المصدر وصف القتيل بأنه "قيادي سابق في الجيش السوري".



الجلسة الثانية للفجوة لم تخلُ من نقاش بلغ أحيانًا حدًا متشنجًا، وكان رئيس الحكومة يريد أن يحظى مشروع القانون بالإجماع، وليس بالتصويت لكن الجلسة انتهت ورفعت إلى العاشرة من قبل ظهر الجمعة.



البداية من الدنيا ميلاد.