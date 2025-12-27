الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدّمة النشرة المسائيّة 27-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-27 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدّمة النشرة المسائيّة 27-12-2025
2
min
مقدّمة النشرة المسائيّة 27-12-2025
يومان وتنعقد قمة ترامب نتنياهو في فلوريدا ، وأنظار العالم ولاسيما دول المنطقة شاخصة إلى هذه القمة وما يمكن أن تحمله من نتائج على : إسرائيل وسوريا وإيران ولبنان وصولًا إلى اليمن والملف المستجد أرض الصومال.
قبل وصول نتنياهو إلى فلوريدا ، سبقته ملفات إليها ومن أبرزها: الصراع المفتوح مجددًا بين السعودية الإمارات في ملف اليمن، وإنْ ابدى الطرفان حرصهما على طيب العلاقة بينهما، والملف الثاني العلاقات السورية الإسرائيلية التي شهدت اتصالات عبر بوابة خلفية هي أذريجان برعاية روسية.
الملف الثالث الذي سيدخل في التدوال هو ما سيعرف ب" جمهورية أرض الصومال" المعلنة من جانب واحد والتي انفصلت عن الصومال. وجديدها إعلان إسرائيل الاعتراف رسميا بجمهورية أرض الصومال، وهي أول دولة تقوم بذلك.
ورأى محللون إقليميون أن التقارب مع أرض الصومال يمكن أن يسمح لإسرائيل بتأمين وصولها إلى البحر الأحمر.
لبنانيًا تتواصل تداعيات إقرار مجلس الوزراء قانون الانتظام المالي أو ما بات يعرف بقانون الفجوة المالية، فبعد الإقرار ، لا رقم دقيقًا ونهائيًا لقيمة الودائع، تحت المئة ألف دولار ، ولكن التقديرات تشير الى أنو مجموع المبلغ يتراوح بين الـ16 والـ20 مليار دولار، بعد ما احتسب القانون إعطاء كل المودعين بشكل متساوٍ أول 100 ألف دولار من حساباتهم، على مدى أربع سنوات، وقبل هذا الإحتساب، لا رقم محددًا لقيمة مساهمة كل طرف، أي المصارف ومصرف لبنان والدولة، والأمر بحاجة للمزيد من الدراسات.، حتى ان القانون سيسلك طريقًا وعرة في مجلس النواب في ظل الأعتراضات عليه.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائيّة
27-12-2025
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-12
مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-12
مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-27
مقدمة النشرة المسائية 27-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-27
مقدمة النشرة المسائية 27-11-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-27
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-27
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-26
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-26
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-26
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-26
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-25
مقدمة النشرة المسائية 25-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-25
مقدمة النشرة المسائية 25-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-24
مقدّمة النشرة المسائيّة ٢٤-١٢-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-24
مقدّمة النشرة المسائيّة ٢٤-١٢-٢٠٢٥
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-23
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-23
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
0
موضة وجمال
2025-11-23
بعد سقوطها على المسرح في تايلند… تمديد بقاء ملكة جمال جامايكا في العناية الفائقة أسبوعًا إضافيًا على الأقلّ
موضة وجمال
2025-11-23
بعد سقوطها على المسرح في تايلند… تمديد بقاء ملكة جمال جامايكا في العناية الفائقة أسبوعًا إضافيًا على الأقلّ
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-07
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-07
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
0
حال الطقس
2025-12-22
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
حال الطقس
2025-12-22
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:44
إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول
تقارير نشرة الاخبار
15:44
إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:37
علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
2
حال الطقس
06:29
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
حال الطقس
06:29
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
3
أخبار لبنان
11:29
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
أخبار لبنان
11:29
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
4
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
5
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
6
أخبار دولية
02:14
"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا
أخبار دولية
02:14
"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا
7
تقارير نشرة الاخبار
06:46
بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
06:46
بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟
8
أخبار لبنان
02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
أخبار لبنان
02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More