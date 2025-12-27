مقدّمة النشرة المسائيّة 27-12-2025

يومان وتنعقد قمة ترامب نتنياهو في فلوريدا ، وأنظار العالم ولاسيما دول المنطقة شاخصة إلى هذه القمة وما يمكن أن تحمله من نتائج على : إسرائيل وسوريا وإيران ولبنان وصولًا إلى اليمن والملف المستجد أرض الصومال.

قبل وصول نتنياهو إلى فلوريدا ، سبقته ملفات إليها ومن أبرزها: الصراع المفتوح مجددًا بين السعودية الإمارات في ملف اليمن، وإنْ ابدى الطرفان حرصهما على طيب العلاقة بينهما، والملف الثاني العلاقات السورية الإسرائيلية التي شهدت اتصالات عبر بوابة خلفية هي أذريجان برعاية روسية.

الملف الثالث الذي سيدخل في التدوال هو ما سيعرف ب" جمهورية أرض الصومال" المعلنة من جانب واحد والتي انفصلت عن الصومال. وجديدها إعلان إسرائيل الاعتراف رسميا بجمهورية أرض الصومال، وهي أول دولة تقوم بذلك.

ورأى محللون إقليميون أن التقارب مع أرض الصومال يمكن أن يسمح لإسرائيل بتأمين وصولها إلى البحر الأحمر.

لبنانيًا تتواصل تداعيات إقرار مجلس الوزراء قانون الانتظام المالي أو ما بات يعرف بقانون الفجوة المالية، فبعد الإقرار ، لا رقم دقيقًا ونهائيًا لقيمة الودائع، تحت المئة ألف دولار ، ولكن التقديرات تشير الى أنو مجموع المبلغ يتراوح بين الـ16 والـ20 مليار دولار، بعد ما احتسب القانون إعطاء كل المودعين بشكل متساوٍ أول 100 ألف دولار من حساباتهم، على مدى أربع سنوات، وقبل هذا الإحتساب، لا رقم محددًا لقيمة مساهمة كل طرف، أي المصارف ومصرف لبنان والدولة، والأمر بحاجة للمزيد من الدراسات.، حتى ان القانون سيسلك طريقًا وعرة في مجلس النواب في ظل الأعتراضات عليه.