مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025

تلقى اليوم مجلس النواب الهديةَ الملغومةَ بأن أحيل إليه مشروعُ القانون المسمى " الأنتظام المالي واسترداد الودائع".



تمت الإحالةُ بعدما خضع مشروعُ القانون للتنقيح، وهي العمليةُ التي استغرقت يومين، بعدما تمت صياغةُ التعديلات التي وُضِعت خلال الجلسات الثلاث الاسبوع الماضي.



طريقُ المشروع في ساحة النجمة ستكون محفوفةً بالالغام إذ استقبله رئيسُ المجلس بيافطةٍ غير ترحيبية كتب عليها " المشروع هو إعدام للودائع وليس استعادةً لها.



فعلًا إنها حزورة العام:

المشروع المُحال يبدأ بما يلي :

"بناء على اقتراح وزير المالية"

والرئيس بري يصفه بأنه لإعدام الودائع.

السؤال للعباقرة وليس لغيرهم. وإلى أن يأتي الجواب، إذا أتى، ماذا في العالم؟

قمة ترامب نتنياهو تحاول ردمَ الفجوات في العالم.



رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيحاول خلال مباحثاته مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب

إقناعَه بسياسة بلاده القائمةِ على استمرار الحروب على مختلف الجبهات. لبنان أيضاً في أجندة المباحثات، التي تأتي قبل أيام من إنتهاء المرحلة الاولى من تنفيذِ خطة نزع سلاح حزب الله.



وهنا أوراقُ الضغط والمساومة كثيرة، فواشنطن تشجع المسارَ الديبلوماسي مع الحكومة اللبنانية قبل إنتقال إسرائيل الى توجيهِ ضربةٍ كبرى الى حزب الله, وفق أجواء تل أبيب التي لا تريد إغضابَها وتعمل على خطين: خطٌ يضمن إصدارَ الحكومة اللبنانية بياناً يؤكد رغبتَها في تحقيق سلام مع إسرائيل, بالتوازي مع خط عسكري قوامُه عدمُ الانسحابِ من المواقع الخمسة التي تحتلها, وإبقاءُ أجواء لبنان مفتوحةً أمام سلاح طيرانها, مع إمكان انتزاع موافقةٍ أميركية لشن هجوم واسع على لبنان.



في لبنان، جولة لافتة للسفير الأميركي ميشال عيسى على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونائب رئيس الحكومة طارق متري والوزيرين مكي والبساط . عيسى ناقش مع متري، القرارات التي وصفها بالمهمة والشجاعة التي اتخذتها حكومة لبنان في وقت سابق من هذا العام. كما جدد السفير التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود التي تعزز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، ولا سيما بين لبنان وسوريا.