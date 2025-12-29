الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-29 | 13:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025

تلقى اليوم مجلس النواب الهديةَ الملغومةَ بأن أحيل إليه مشروعُ القانون المسمى " الأنتظام المالي واسترداد الودائع". 

تمت الإحالةُ بعدما خضع مشروعُ القانون للتنقيح، وهي العمليةُ التي استغرقت يومين، بعدما تمت صياغةُ التعديلات التي وُضِعت خلال الجلسات الثلاث الاسبوع الماضي. 

طريقُ المشروع في ساحة النجمة ستكون محفوفةً بالالغام إذ استقبله رئيسُ المجلس بيافطةٍ غير ترحيبية كتب عليها " المشروع هو إعدام للودائع وليس استعادةً لها.

فعلًا إنها حزورة العام: 
المشروع المُحال يبدأ بما يلي :
"بناء على اقتراح وزير المالية" 
والرئيس بري يصفه بأنه لإعدام الودائع. 
السؤال للعباقرة وليس لغيرهم. وإلى أن يأتي الجواب، إذا أتى، ماذا في العالم؟
قمة ترامب نتنياهو تحاول ردمَ الفجوات في العالم. 

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيحاول خلال مباحثاته مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب 
إقناعَه بسياسة بلاده القائمةِ على استمرار الحروب على مختلف الجبهات. لبنان أيضاً في أجندة المباحثات، التي تأتي قبل أيام من إنتهاء المرحلة الاولى من تنفيذِ خطة نزع سلاح حزب الله. 

وهنا أوراقُ الضغط والمساومة كثيرة، فواشنطن تشجع المسارَ الديبلوماسي مع الحكومة اللبنانية قبل إنتقال إسرائيل الى توجيهِ ضربةٍ كبرى الى حزب الله, وفق أجواء تل أبيب التي لا تريد إغضابَها وتعمل على خطين: خطٌ يضمن إصدارَ الحكومة اللبنانية بياناً يؤكد رغبتَها في تحقيق سلام مع إسرائيل, بالتوازي مع خط عسكري قوامُه عدمُ الانسحابِ من المواقع الخمسة التي تحتلها, وإبقاءُ أجواء لبنان مفتوحةً أمام سلاح طيرانها, مع إمكان انتزاع موافقةٍ أميركية لشن هجوم واسع على لبنان.

في لبنان، جولة لافتة للسفير الأميركي ميشال عيسى على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونائب رئيس الحكومة طارق متري والوزيرين مكي والبساط . عيسى ناقش مع متري، القرارات التي وصفها بالمهمة والشجاعة التي اتخذتها حكومة لبنان في وقت سابق من هذا العام. كما جدد السفير التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود التي تعزز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، ولا سيما بين لبنان وسوريا.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

29-12-2025

مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٢-٢٠٢٥
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-12

مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-29

مقدمة النشرة المسائية 29-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-29

مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025

LBCI
أخبار دولية
2025-12-28

مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٢-٢٠٢٥

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-28

مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٢-٢٠٢٥

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-27

مقدّمة النشرة المسائيّة 27-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-26

مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-25

مقدمة النشرة المسائية 25-12-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:06

الرئيس عون يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والجمارك في تعزيز الاستقرار ومكافحة الفساد

LBCI
أخبار دولية
2025-11-25

أوكرانيا تؤيد الخطوط العريضة لإطار عمل السلام بعد محادثات جنيف

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-14

البستاني لـ #جدل : بعد الذي سمعته من الوفد الاميركيّ يمكنني أن أقول إنّنا "نُخنق" عسكريًا وماليًا

LBCI
فنّ
2025-10-26

برفقة جاستن ترودو... كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سرّ اللقاءات من أجل لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:47

أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
أخبار لبنان
09:25

قائد الجيش استقبل السفير الإيراني

LBCI
اقتصاد
10:58

حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More