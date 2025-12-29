الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
2
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
2
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-29 | 13:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025
تلقى اليوم مجلس النواب الهديةَ الملغومةَ بأن أحيل إليه مشروعُ القانون المسمى " الأنتظام المالي واسترداد الودائع".
تمت الإحالةُ بعدما خضع مشروعُ القانون للتنقيح، وهي العمليةُ التي استغرقت يومين، بعدما تمت صياغةُ التعديلات التي وُضِعت خلال الجلسات الثلاث الاسبوع الماضي.
طريقُ المشروع في ساحة النجمة ستكون محفوفةً بالالغام إذ استقبله رئيسُ المجلس بيافطةٍ غير ترحيبية كتب عليها " المشروع هو إعدام للودائع وليس استعادةً لها.
فعلًا إنها حزورة العام:
المشروع المُحال يبدأ بما يلي :
"بناء على اقتراح وزير المالية"
والرئيس بري يصفه بأنه لإعدام الودائع.
السؤال للعباقرة وليس لغيرهم. وإلى أن يأتي الجواب، إذا أتى، ماذا في العالم؟
قمة ترامب نتنياهو تحاول ردمَ الفجوات في العالم.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيحاول خلال مباحثاته مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب
إقناعَه بسياسة بلاده القائمةِ على استمرار الحروب على مختلف الجبهات. لبنان أيضاً في أجندة المباحثات، التي تأتي قبل أيام من إنتهاء المرحلة الاولى من تنفيذِ خطة نزع سلاح حزب الله.
وهنا أوراقُ الضغط والمساومة كثيرة، فواشنطن تشجع المسارَ الديبلوماسي مع الحكومة اللبنانية قبل إنتقال إسرائيل الى توجيهِ ضربةٍ كبرى الى حزب الله, وفق أجواء تل أبيب التي لا تريد إغضابَها وتعمل على خطين: خطٌ يضمن إصدارَ الحكومة اللبنانية بياناً يؤكد رغبتَها في تحقيق سلام مع إسرائيل, بالتوازي مع خط عسكري قوامُه عدمُ الانسحابِ من المواقع الخمسة التي تحتلها, وإبقاءُ أجواء لبنان مفتوحةً أمام سلاح طيرانها, مع إمكان انتزاع موافقةٍ أميركية لشن هجوم واسع على لبنان.
في لبنان، جولة لافتة للسفير الأميركي ميشال عيسى على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونائب رئيس الحكومة طارق متري والوزيرين مكي والبساط . عيسى ناقش مع متري، القرارات التي وصفها بالمهمة والشجاعة التي اتخذتها حكومة لبنان في وقت سابق من هذا العام. كما جدد السفير التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود التي تعزز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، ولا سيما بين لبنان وسوريا.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
29-12-2025
مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٢-٢٠٢٥
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-12
مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-12
مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-29
مقدمة النشرة المسائية 29-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-29
مقدمة النشرة المسائية 29-11-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-29
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-29
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
0
أخبار دولية
2025-12-28
مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٢-٢٠٢٥
أخبار دولية
2025-12-28
مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٢-٢٠٢٥
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-28
مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٢-٢٠٢٥
أخبار دولية
2025-12-28
مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٢-٢٠٢٥
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-27
مقدّمة النشرة المسائيّة 27-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-27
مقدّمة النشرة المسائيّة 27-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-26
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-26
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-25
مقدمة النشرة المسائية 25-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-25
مقدمة النشرة المسائية 25-12-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:06
الرئيس عون يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والجمارك في تعزيز الاستقرار ومكافحة الفساد
أخبار لبنان
06:06
الرئيس عون يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والجمارك في تعزيز الاستقرار ومكافحة الفساد
0
أخبار دولية
2025-11-25
أوكرانيا تؤيد الخطوط العريضة لإطار عمل السلام بعد محادثات جنيف
أخبار دولية
2025-11-25
أوكرانيا تؤيد الخطوط العريضة لإطار عمل السلام بعد محادثات جنيف
0
آخر الأخبار
2025-11-14
البستاني لـ #جدل : بعد الذي سمعته من الوفد الاميركيّ يمكنني أن أقول إنّنا "نُخنق" عسكريًا وماليًا
آخر الأخبار
2025-11-14
البستاني لـ #جدل : بعد الذي سمعته من الوفد الاميركيّ يمكنني أن أقول إنّنا "نُخنق" عسكريًا وماليًا
0
فنّ
2025-10-26
برفقة جاستن ترودو... كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس
فنّ
2025-10-26
برفقة جاستن ترودو... كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
0
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:39
احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سرّ اللقاءات من أجل لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سرّ اللقاءات من أجل لبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:47
أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
03:47
أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة
2
أخبار لبنان
04:23
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
أخبار لبنان
04:23
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
3
أخبار لبنان
07:12
احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ
أخبار لبنان
07:12
احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ
4
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
5
اقتصاد
09:51
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
اقتصاد
09:51
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
6
أخبار لبنان
09:25
قائد الجيش استقبل السفير الإيراني
أخبار لبنان
09:25
قائد الجيش استقبل السفير الإيراني
7
اقتصاد
10:58
حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً
اقتصاد
10:58
حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً
8
أخبار دولية
11:10
إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
أخبار دولية
11:10
إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More