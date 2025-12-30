الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 30-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-30 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 30-12-2025
0
min
مقدمة النشرة المسائية 30-12-2025
إنفجرت بين السعودية والإمارات على أرض اليمن، أرسلت الإمارات مساعدات عسكرية للمجلس الإنتقالي اليمني، فضربت السعودية المساعدات، أُمهِلت القوى الإماراتية بالأنسحاب، فأعلنت الإمارات الإنسحاب بمحض إرادتها، لكن المجلس الإنتقالي المدعوم من الإمارات أعلن استمرار المواجهة.
في اختصار، حرب بين السعودية والإمارات خرجت اليوم إلى العلن في مواقف مرتفعة السقف بين البلدين، الدول المعنية تراقب، والدولة المؤثرة، أي الولايات المتحدة الاميركية لم تقم بأي خطوة أو مبادرة، فكيف ستسير الأمور في اليمن؟
كان هناك يمنان فأصبحوا ثلاثة: يمنٌ تحت سيطرة الحوثيين، يمن مدعوم من السعودية، ويمن مدعوم من الإمارات، إنه التفتيت الذي سبقه منذ أسبوع إعادة تظهير تفتيت الصومال، بعد اعتراف اسرائيل بأرض الصومال، وفي الأسبوع ذاته اشتعال الساحل السوري مجددًا في وقت لم تنطفئ نيران السويداء بعد.
تذكروا كلمة واحدة: التفتيت الذي سيكون عنوان السنة الجديدة التي بدأت طلائعها تظهر: سقوط الرقم خمسة ليحل محله الرقم ستة، وهي قصة ساعات.
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
30-12-2025
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025
السابق
مقالات ذات صلة
0
2025-12-12
مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025
2025-12-12
مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025
0
2025-11-30
مقدمة النشرة المسائية 30-11-2025
2025-11-30
مقدمة النشرة المسائية 30-11-2025
0
2025-10-30
مقدمة النشرة المسائية 30-10-2025
2025-10-30
مقدمة النشرة المسائية 30-10-2025
0
2025-12-29
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025
2025-12-29
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025
اخترنا لكم
0
2025-12-29
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025
2025-12-29
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025
0
2025-12-28
مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٢-٢٠٢٥
2025-12-28
مقدمة النشرة المسائية ٢٨-١٢-٢٠٢٥
0
2025-12-27
مقدّمة النشرة المسائيّة 27-12-2025
2025-12-27
مقدّمة النشرة المسائيّة 27-12-2025
0
2025-12-26
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
2025-12-26
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
زوارنا يقرأون الآن
0
00:18
اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان "تصعّد التوتر"
00:18
اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان "تصعّد التوتر"
0
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
0
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
2025-10-26
دخول قافلة مصرية إلى غزة للمساعدة في العثور على رفات الرهائن
2025-10-26
دخول قافلة مصرية إلى غزة للمساعدة في العثور على رفات الرهائن
بالفيديو
0
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
0
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
0
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
0
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
0
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
0
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
0
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
0
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
2
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
3
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
4
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
5
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
6
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
7
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
8
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
