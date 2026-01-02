الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 2-1-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-02 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 2-1-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 2-1-2026

القضية الأبرز التي ورثتها السنة الجديدة من السنة الراحلة هي ما بات يُعرَف بقضية أبو عمر: مَن أوهم؟ مَن أغرى ؟ مَن دفع له؟ كيف استطاع الاحتيال على كمّ من الشخصيات؟ ما هو العدد؟ مَن سقط في أفخاخه؟ مَن افلت؟ هذا الكنز من المعلومات بين مديرية المخابرات ومدعي عام التمييز، ولأن القضية اصبحت قضية رأي عام، لا بد من كشف ما جرى للرأي العامن لئلا تبقى قضيته مادةً يثأر فيها المتخاصمون من بعضهم البعض، إذ يكفي رمي إسمٍ بأنه سقط في فخ أبو عمر، لكي يحترق، والسؤال الواحد على كل شفة ولسان: مَن هم الذين أوقع بهم أبو عمر؟ 

وفي آخر المعلومات حول هذه القضية أن الشيخ خالد السبسبي أبقي موقوفاً لدى مديرية المخابرات رهن التحقيق، ما رفع عدد الموقوفين.

عربيًا، المواجهة السعودية الإماراتية مستعرة على أرض اليمن، وبأدوات يمنية:

‍محافظ حضرموت، المدعوم من السعودية يعلن ال‍سيطرة ‍‌على معسكر اللواء ‍37 في ‌الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة.

في المقابل، القوى اليمنية المدعومة من الإمارات، تقول إنها تخوض "حربا مصيرية ووجودية"، بعد وقت قصير من إعلانها التعرض لغارات جوية سعودية دامية، وتأكيد القوات الحكومية الموالية للرياض بدء عملية في أماكن سيطروا عليها.

ويقول مسؤول ‍حكومي إماراتي: دائما ‍ما فضلت الإمارات في قرارتها ‍ضبط النفس ‌على التصعيد، ⁠مما يعزز تفضيلها الواضح للاستقرار الإقليمي ‌والأمن طويل الأمد، وهي لا تزال ملتزمة بالحوار وخفض التصعيد ‍والعمليات المدعومة دوليا.

التحوَّل الكبير: السعودية تدخل مباشرة في الحرب من خلال سلاح الطيران.

القوى المدعومة من الإمارات تتحدث عن حرب مصيرية ووجودية. 

هل بلغت المواجهة بين السعودية والإمارات نقطة اللاعودة؟ حتى الآن، الحرب الإعلامية بين البلدين والحرب على مواقع التواصل الإجتماعي، فجَّرت ما يتجاوز الخصومة بوتيرة غير مسبوقة ما يشي بأن الحرب في بدايتها، وارض اليمن معتادة على حروب الاستنزافز.

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

2-1-2026

مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-01

مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-02

مقدمة النشرة المسائية 2-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-01

مقدمة النشرة المسائية 1-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-01

مقدمة النشرة المسائية 1-11-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-01

مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-31

مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-30

مقدمة النشرة المسائية 30-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-29

مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-10-06

معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-30

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تتسبب بانزلاقات وصدامات مرورية وذلك حرصا على السلامة العامة

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-26

الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-20

بعد الغارات التي استهدفت ممتلكاتهم... اعتصام لأصحاب الآليات والجرافات في بلدة دير سريان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان

LBCI
أمن وقضاء
07:50

مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا

LBCI
أخبار دولية
03:16

انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)

LBCI
أخبار دولية
13:26

الصراع السعودي - الإماراتي على الأرض اليمنية الى تفاقم

LBCI
أخبار دولية
13:24

من 67 و Labubu إلى فضيحة Coldplay… إليكم أبرز لحظات عالم الـ Pop Culture في الـ 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الـ LBCI تكمل القصة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إليكم الوظائف الأكثر طلبا لعام 2026...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الفضّة من أكثر الأصول ارتفاعًا…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:11

توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم

LBCI
أخبار لبنان
23:49

بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

LBCI
خبر عاجل
04:26

ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا والعملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
15:40

آمال شحادة للـLBCI: الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قرار بتوسيع العمليات على لبنان بما يشمل ضربات جوية وتوغلات وإجتماع مرتقب للكابينت لبحث خطة بهذا الخصوص وضعها الجيش

LBCI
خبر عاجل
13:51

معلومات للـLBCI: إخلاء سبيل الشيخ خالد السبسبي بعدما تم الإستماع لإفادته في مديرية المخابرات في قضية أبو عمر على أن يمثل مجددا أمام المحققين متى طلب منه ذلك

LBCI
أخبار دولية
03:16

انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)

LBCI
حال الطقس
03:03

عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
01:00

زلزال يضرب المكسيك... قتيلان ومنازل مدمّرة (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More