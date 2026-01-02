مقدمة النشرة المسائية 2-1-2026

القضية الأبرز التي ورثتها السنة الجديدة من السنة الراحلة هي ما بات يُعرَف بقضية أبو عمر: مَن أوهم؟ مَن أغرى ؟ مَن دفع له؟ كيف استطاع الاحتيال على كمّ من الشخصيات؟ ما هو العدد؟ مَن سقط في أفخاخه؟ مَن افلت؟ هذا الكنز من المعلومات بين مديرية المخابرات ومدعي عام التمييز، ولأن القضية اصبحت قضية رأي عام، لا بد من كشف ما جرى للرأي العامن لئلا تبقى قضيته مادةً يثأر فيها المتخاصمون من بعضهم البعض، إذ يكفي رمي إسمٍ بأنه سقط في فخ أبو عمر، لكي يحترق، والسؤال الواحد على كل شفة ولسان: مَن هم الذين أوقع بهم أبو عمر؟



وفي آخر المعلومات حول هذه القضية أن الشيخ خالد السبسبي أبقي موقوفاً لدى مديرية المخابرات رهن التحقيق، ما رفع عدد الموقوفين.



عربيًا، المواجهة السعودية الإماراتية مستعرة على أرض اليمن، وبأدوات يمنية:



‍محافظ حضرموت، المدعوم من السعودية يعلن ال‍سيطرة ‍‌على معسكر اللواء ‍37 في ‌الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة.



في المقابل، القوى اليمنية المدعومة من الإمارات، تقول إنها تخوض "حربا مصيرية ووجودية"، بعد وقت قصير من إعلانها التعرض لغارات جوية سعودية دامية، وتأكيد القوات الحكومية الموالية للرياض بدء عملية في أماكن سيطروا عليها.



ويقول مسؤول ‍حكومي إماراتي: دائما ‍ما فضلت الإمارات في قرارتها ‍ضبط النفس ‌على التصعيد، ⁠مما يعزز تفضيلها الواضح للاستقرار الإقليمي ‌والأمن طويل الأمد، وهي لا تزال ملتزمة بالحوار وخفض التصعيد ‍والعمليات المدعومة دوليا.



التحوَّل الكبير: السعودية تدخل مباشرة في الحرب من خلال سلاح الطيران.



القوى المدعومة من الإمارات تتحدث عن حرب مصيرية ووجودية.



هل بلغت المواجهة بين السعودية والإمارات نقطة اللاعودة؟ حتى الآن، الحرب الإعلامية بين البلدين والحرب على مواقع التواصل الإجتماعي، فجَّرت ما يتجاوز الخصومة بوتيرة غير مسبوقة ما يشي بأن الحرب في بدايتها، وارض اليمن معتادة على حروب الاستنزافز.