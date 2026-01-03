مقدمة النشرة المسائية 3-1-2026

ما حصل في فنزويلا زلزال سياسي اقتصادي ،ستتردد اصداؤه في العالم كله.



من استهدف فنزويلا ليس مجرد بلد، هي الولايات المتحدة،الدولة العظمى.



والدولة المستهدفة ليست مجرد بلد، هي صاحبة اكبر احتياطات النفط في العالم، حليفة الصين وروسيا ومحورهما، والواقعة في نقطة حساسة غي مجال النفوذ الاميركي الحيوي.



اليوم، تجاوزت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ما رسم من خطوط حمراء في التعامل بين الدول، فوصلت الرسالة والاشارة من كراكاس الى بكين، موسكو طهران وكل الدول التي تبني او تحاول بناء نفوذها في مواجهة واشنطن.



اعتبارا من لحظة اعلان ترامب ان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته اصبحا في قبضة بلاده، وتأكيده منذ قليل ان بلاده ستدير فنزويلاىحتى التوصل الى عملية انتقالية عادلة، دخلنا قصة نظام عالمي يتغير.



والقصة ليست قصة فنزويلا فقط، انها قصة وصفتها اسرائيل بدقة اليوم عندما رحبت بالعملية وبالولايات المتحدة التي تصرفت بوصفها قائدة للعالم الحر.



فهل ستتكرس هذه المعادلة وتتمدد،ام سيدخل العالم صراعات تكون اكثر سخونة؟ وكيف ستكون ارتدادات كل ما يحصل على الشرق الاوسط، حيث الصراعات المفتوحة، وقد اشار ترامب في كلمته الى ان نجاح عملية فنزويلا يشبه الهجوم على قاسم سليماني، والبغدادي، والمواقع النووية الايرانية،ليختم قائلا: ما حصل مع مادورو رسالة لكل من يهددنا.