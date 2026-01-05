مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026

على العالم أن يحفظَ عن ظهرِ قلب، المقطع التالي:



"ترامب وصف عملية فنزويلا بأنها تحديث لعقيدة مونرو، وهو مبدأ في السياسة الأميركية أطلقه الرئيس الأميركي الخامس جيمس مونرو عام 1823، مفادُه أن أميركا اللاتينية ينبغي أن تكون منطقةَ نفوذٍ للولايات المتحدة، محظورة على القوى الأجنبية".



ويتابع: "عقيدةُ مونرو مهمة جدا، لكننا تجاوزناها إلى حد بعيد. أصبحنا الآن نسمّيها عقيدة "دونرو"، وهي كلمة مركّبة تجمع الأحرف الثلاثة الأولى من اسمه الأول "دون" مع الجزء الأخير "رو" من اسمِ شهرةِ سلَفه البعيد جيمس مونرو، واضعا بذلك اسمَه على العقيدة السياسية.



ويختم ترامب العقيدةَ المحدثة بالقول: "في إطار استراتيجيتِنا الجديدة للأمن القومي، لن تُمَسَّ بعد الآن السيطرةُ الأميركية في النصف الغربي من الكرة الأرضية".



العقيدة بلغةٍ أبسط تقول: " ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم".



صحيحٌ أم خطأ، منطقيٌ أم غيرُ منطقي، عادلٌ أم غيرُ عادل؟ لا يهم، هذا جدلٌ يصلحُ للنقاش الأكاديمي، لكن في النظام العالمي الجديد، هناك رئيسٌ لأقوى دولة في العالم، يتحدى العالمَ والقوانين الدولية والقوانين الأميركية: يعتقل رئيسَ دولةٍ ثم يجوب به في شوارع نيويورك بعربة "فان" مفتوحة الأبواب من خلف ومن على جانبيها، بحيث يبدو مادورو مكبلًا يحيط به حراسُه. ليس مجردَ توقيفٍ بل إذلال، وكأنه يقول لأي رئيسٍ لا يرضى عنه: جهِّز نفسَك فمصيرُك كمصير مادورو.



في لبنان تطورٌ عسكري هو الأول هذه السنة، وقبيل اجتماع الميكانيزم وبعد الانتهاء من مرحلةِ حصرِ السلاح جنوب الليطاني: غاراتٌ إسرائيلية أعقبت تصريحاتٍ وكأن إسرائيل تريد ان تقول: لدي أجندتي الخاصة.



خطورةُ ما جرى اليوم انه جاء غداة زيارةِ نتنياهو للولايات المتحدة الاميركية واجتماعِه مع الرئيس ترامب.



نتنياهو سبق الضربة على لبنان بإعلانه أن إسرائيل لن تسمح لإيران بإعادة بناء برنامجِها البالستي، وذلك بعد أيامٍ من تهديدٍ مماثل أطلقه الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب.



فهل نحن أمام عقيدة دونرو في الغرب وعقيدةِ نتنياهو في الشرق؟