الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-05 | 12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026
مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026

على العالم أن يحفظَ عن ظهرِ قلب، المقطع التالي:

"ترامب وصف عملية فنزويلا بأنها تحديث لعقيدة مونرو، وهو مبدأ في السياسة الأميركية أطلقه الرئيس الأميركي الخامس جيمس مونرو عام 1823، مفادُه أن أميركا اللاتينية ينبغي أن تكون منطقةَ نفوذٍ للولايات المتحدة، محظورة على القوى الأجنبية". 

ويتابع: "عقيدةُ مونرو مهمة جدا، لكننا تجاوزناها إلى حد بعيد. أصبحنا الآن نسمّيها عقيدة "دونرو"، وهي كلمة مركّبة تجمع الأحرف الثلاثة الأولى من اسمه الأول "دون" مع الجزء الأخير "رو" من اسمِ شهرةِ سلَفه البعيد جيمس مونرو، واضعا بذلك اسمَه على العقيدة السياسية.
     
ويختم ترامب العقيدةَ المحدثة بالقول: "في إطار استراتيجيتِنا الجديدة للأمن القومي، لن تُمَسَّ بعد الآن السيطرةُ الأميركية في النصف الغربي من الكرة الأرضية".

العقيدة بلغةٍ أبسط تقول: " ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم".

صحيحٌ أم خطأ، منطقيٌ أم غيرُ منطقي، عادلٌ أم غيرُ عادل؟ لا يهم، هذا جدلٌ يصلحُ للنقاش الأكاديمي، لكن في النظام العالمي الجديد، هناك رئيسٌ لأقوى دولة في العالم، يتحدى العالمَ والقوانين الدولية والقوانين الأميركية: يعتقل رئيسَ دولةٍ ثم يجوب به في شوارع نيويورك بعربة "فان" مفتوحة الأبواب من خلف ومن على جانبيها، بحيث يبدو مادورو مكبلًا يحيط به حراسُه. ليس مجردَ توقيفٍ بل إذلال، وكأنه يقول لأي رئيسٍ لا يرضى عنه: جهِّز نفسَك فمصيرُك كمصير مادورو. 

في لبنان تطورٌ عسكري هو الأول هذه السنة، وقبيل اجتماع الميكانيزم وبعد الانتهاء من مرحلةِ حصرِ السلاح جنوب الليطاني: غاراتٌ إسرائيلية أعقبت تصريحاتٍ وكأن إسرائيل تريد ان تقول: لدي أجندتي الخاصة. 

خطورةُ ما جرى اليوم انه جاء غداة زيارةِ نتنياهو للولايات المتحدة الاميركية واجتماعِه مع الرئيس ترامب. 

نتنياهو سبق الضربة على لبنان بإعلانه أن إسرائيل لن تسمح لإيران بإعادة بناء برنامجِها البالستي، وذلك بعد أيامٍ من تهديدٍ مماثل أطلقه الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب.

فهل نحن أمام عقيدة دونرو في الغرب وعقيدةِ نتنياهو في الشرق؟ 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

5-1-2026

مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-01

مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-04

مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-03

مقدمة النشرة المسائية 3-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-02

مقدمة النشرة المسائية 2-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-04

مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-03

مقدمة النشرة المسائية 3-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-02

مقدمة النشرة المسائية 2-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-01

مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:57

بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-31

مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-15

العيون الزرقاء ليست زرقاء فعلاً... إليكم ما كشفه الخبراء!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-09

مقدمة النشرة المسائية ٩-٩-٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

قضية ابو عمر… إليكم المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر

LBCI
أمن وقضاء
09:27

انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...

LBCI
حال الطقس
01:05

استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

LBCI
أخبار لبنان
12:57

بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"

LBCI
خبر عاجل
03:39

إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة

LBCI
أخبار لبنان
09:36

أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم

LBCI
أخبار لبنان
00:03

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...

LBCI
خبر عاجل
03:53

وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم

LBCI
أخبار لبنان
08:14

جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا

