مقدمة النشرة المسائية 6-1-2026

أربعة أسماءَ يتوقف عندها العالمُ اليوم: فنزويلا، غرينلاند، صوماليا لاند، واليمن.



جامعٌ مشتركٌ واحدٌ بين هذه الأسماء: إما النفط وإما إمدادات ومسارات السلع.



في ظل الجامعِ المشترك هذا، تقترب المصالحُ وتبتعد الشعارات، وإذا كانت هناك من شعارات، فمن أجل تغطية المصالحِ أو تسهيلها.



لم يعد هناك من حروبٍ للحروب بل أصبحت الحروبُ أشبهَ بالإنقلابات، وأكبرُ دليل ما حصل في فنزويلا، لا حربَ تقليديةً بل رئيسٌ يُسحَب من فراشه ويحاكَم اليوم في نيويورك.



في صوماليا لاند، إسرائيل تحط في ذاك البلد لتبدأ التحولاتُ في تلك البقعة الإستراتيجية لجهة الممرات وحركة الملاحة.



لبنان أين يقف في ظل هذه التحولات؟



عند الإسرائيلي الحربُ مستمرة، وبين أمس واليوم ضربات قبل موعدين: الأول اجتماع لجنة الميكانيزم، والثاني جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس وأولُ بند على جدول الأعمال يقول: "عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم واحد تاريخ الخامس من آب والقرارات ذات الصلة".



البندُ بحد ذاته مشروعُ إشكالية، فقرار الخامس من آب اعتبره "حزب الله" وكأنه لم يكن، فكيف سيبت فيه مجلس الوزراء؟



البداية من الجنوب وتحديدا من الغازية غداة الغارات الإسرائيلية...