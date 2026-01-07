الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-01-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-07 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-01-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-01-2026

خمسة ايام فصلت بين سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا, وابلاغِها كاراكاس ان استئناف استخراجها للنفط, مشروط بقطع علاقاتها بالصين وإيران وروسيا وكوبا, وبموافقتهاعلى شراكة حصرية مع الولايات المتحدة في هذا المجال.
ايام قليلة فرضت في خلالها واشنطن معادلة جديدة:
 استخدامُها قوتيها العسكرية والاقتصادية للسيطرة على الموارد والممرات الاستراتيجة من حول العالم, والدفعُ بسياستها اينما كان. 
على وقع هذه الرسالة, بدأ وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان مباحثات في واشنطن.
فالسعودية قلقة من تطورات الشرق الاوسط, ومن تنازع النفوذ فيه.
اولويتها اليمن, ثم ايران, ومن يُكرَّس قوة ً في المنطقة, والاكيدُ كذلك الاسواقُ النفطية.
وعلى وقع هذه الرسالة ايضا, تغيرت اولويات اسرائيل في المنطقة, فأصبح استهداف ايران مركزيا, فيما ايران غارقة في مواجهات داخلية وتهديدات اميركية طالت حياة المرشد الاعلى.
وفيما السعودية في واشنطن, ايران ترسل وزير خارجيتها الى بيروت,فما هي الرسالة التي يحملها,بعدما وصلت الامور الى نقطة الحسم، سواء في ايران او في لبنان حيث حزب الله , حليفُ طهران ؟
كل ما يحصل يضع لبنان في لحظة حرجة.
فغدا,سيقدِّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل امام الحكومة تقريراً عن المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وما الذي نُفذ في خلالها ,لينطلق التحدي الحقيقي:هل يعلن هيكل انتهاء المرحلة الاولى ,وماذا عن المرحلة الثانية اي شمالِ الليطاني وكلِّ لبنان؟
وما القرار الذي ستتخذه الحكومة؟
معلومات الـLBCI تؤكد ان القرار السياسي بالانتقال الى المرحلة الثانية شبه محسوم, ولكن ما يُعمل عليه حتى انعقاد الجلسة غدا, هو:
هل يشمل القرار مهلا زمنية,ام تبقى المهل مفتوحة؟
الجواب لم يحسم بعد.
وعليه جلسة الغد امام خيار من اثنين:
 اما اتخاذ قرار سياسي بالاكثرية,يحدد مهلا, فينسحب الوزراء المقربون من امل وحزب الله,وإما  تبقى المهل مفتوحة, فتُفتح معها كل سيناريوهات التهديد والحروب على لبنان ؟

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

07-01-2026

مقدمة النشرة المسائية 6-1-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-07

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-07

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-06

مقدمة النشرة المسائية 6-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-05

مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-06

مقدمة النشرة المسائية 6-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-05

مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-04

مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-03

مقدمة النشرة المسائية 3-1-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-29

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-01

البابا من عنايا: في كل ٢٢ من الشهر يتهافت الملايين من حول العالم إلى هنا للصلاة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-01

إغلاق معبر العريضة الحدودي بشكل موقت اعتباراً من اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
06:42

"شعر وردي يُشعل السخرية"… لغز لون شعر دونالد ترامب يربك الجمهور وخبير يشرح السبب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:58

الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:55

عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟

LBCI
أخبار دولية
06:53

ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:09

إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
06:05

وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني

LBCI
أخبار لبنان
06:02

سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا

LBCI
أخبار لبنان
04:44

عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض

LBCI
أمن وقضاء
03:15

تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار دولية
01:51

أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:10

تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
خبر عاجل
13:58

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية

LBCI
أخبار لبنان
02:34

عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

LBCI
أخبار لبنان
05:30

نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية

LBCI
خبر عاجل
01:31

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
03:41

رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...

LBCI
آخر الأخبار
14:36

النائب غسان حاصباني لـ "حوار المرحلة": سمعنا بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأنا بزج اسم حزب القوات بهذا الملف وقد جاءت الحملة بحقنا ممنهجة وسنتابع الموضوع مع القضاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More