مقدمة النشرة المسائية 27-1-2026

إذا تم أعتماد آلية " وضع العلامات " للسادة النواب، على الكلمات التي ألقوها في مجلس النواب اليوم، لكان بالإمكان وضعُ Hors Sujet على معظم الكلمات التي ألقيت، وبدا شبهَ واضحٍ أن معظم النواب لم يقرأوا الموازنة، وهي مادةٌ جافة مليئة بالأرقام وتدعو إلى الملل، والنواب يعتبرون أن الموازنة ستُقر في نهاية المطاف، ولم يذكر تاريخ المجالس النيابية والموازنات، أن رُدَّت موازنة، وما لم يحصل في الماضي لماذا يحصل اليوم؟

بالتوازي، أعلن البنك الدولي اليوم موافقته على تمويل جديد بقيمة 350 مليون ‍دولار ‌لمساعدة

لبنان في تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء والفئات الأكثر ضعفا خلال مرحلة التعافي ‍الاقتصادي والمالي.

حتى القضايا اللبنانية المستجدة تقدمت على قضية الموازنة، وفي مقدمها تداعياتُ وارتداداتُ كلامِ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خصوصًا قولَه " لسنا على الحياد " في الحرب على إيران.

بالتوازي، إسرائيل تعيش على وقع كأن الضربة حاصلة غدًا.

وفي الأجواء من الدولة العبرية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبقى المسار الدبلوماسي مع طهران مطروحا، وهو ما قاله لعدد من القنوات التلفزيونية الاسرائيلية.

فيما يقدر الاسرائيليون ان الهجوم الاميركي على ايران، ممكن ان يكون متعدد الابعاد، ويستغرق أسابيع ،ويتخلله هجمات سايبرانية.

البداية من ساحة النجمة مع نهار طويل من الكلمات في مواجهة الأرقام.