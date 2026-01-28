الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-28 | 13:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2026
2
min
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2026
بلغ التوتر الاميركي الايراني ذروته. فهل أصبح العالم اقرب الى حتمية الضربة الاميركية على ايران، من فرضية التوصل الى حل ديبلوماسي بينهما؟
الرئيس الاميركي دونالد ترامب يقول إن الوقت ينفذ ويأمل في أن تجلس ايران على طاولة المفاوضات والا، فان الهجومَ المقبل عليها سيكون أسوأ بكثير بحسب قوله.
وايران ترفض التفاوض تحت التهديد، وترد عبر بعثتها في الامم المتحدة، فتجدد استعدادَها للحوار وتقول إنها ستدافع عن نفسها في شكل لم يسبق له مثيل.
مع تصاعد التوتر، انطلق حراك سياسي قوي، يقوده ثلاثي السعودية قطر، وتركيا، ولو بشكل منفصل بينهم، والهدف منه حل عقدة شروط التفاوض.
فهذه الدول كغيرها من دول العالم، تخشى الارتدادات السياسية والاقتصادية للحرب، لا سيما مع تأكيد الحرس الثوري الايراني انه يسيطر في شكل كامل على مضيق هرمز، الممر الحيوي لعشرين في المئة من نفط العالم، انما تخشى كذلك مخاطر الحرب القريبة منها، وهي لن توفر احدا، وسيكون لها تداعيات أيضا في الهجرة، والامن.
فهل ستنجح محاولتُها بابعاد حرب مخاطرهُا كبيرة، ونتائجُها غير محسومة، وهي اذا اسقطت النظام في ايران، قد تترك فراغا، وان صمد النظام سيكون اقوى؟
هذا وضع المنطقة، بكل تشعباته، ولبنان معني مباشرة بها.
قيادتُه تحاول تأمينَ ما امكن من حزام حماية للبلد، وتُصرعلى اهمية استمرار عمل لجنة الميكانيزم، وهو ما بلغ واشنطن عبر رسالة أراد ايصالَها رئيسُ الجمهورية جوزاف عون، فأكد ان الشق العسكري من عمل اللجنة مستمر، وان سيمون كرم يمثل لبنان في اللجنة في شق التفاوض المدني، هذا في وقت تتقدم التحضيرات لمباحثات قائد الجيش العماد رودولف هيكل في واشنطن، وهي ستشمل سياسيين اميركيين وقادة عسكريين.
اما نوابُنا، الذين يناقشون مبدئيا مشروعَ الموازنة، فيبدو أن كل ما يهمم الانتخابات، على رغم ما يدور من حولنا.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
28-1-2026
مقدمة النشرة المسائية 27-1-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-1-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-22
مقدمة النشرة المسائية 22-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-22
مقدمة النشرة المسائية 22-1-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-1-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-1-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-26
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-26
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-25
مقدمة النشرة المسائية 25-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-25
مقدمة النشرة المسائية 25-01-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-24
مقدمة النشرة المسائية 24-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-24
مقدمة النشرة المسائية 24-01-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-19
تدريب مشترك بين اليونيفيل الإيطالية والجيش
أخبار لبنان
2025-10-19
تدريب مشترك بين اليونيفيل الإيطالية والجيش
0
آخر الأخبار
2025-09-05
قائد الجيش رودولف هيكل غادر قصر بعبدا
آخر الأخبار
2025-09-05
قائد الجيش رودولف هيكل غادر قصر بعبدا
0
آخر الأخبار
11:38
النائب زياد حواط: أنا ضد المس بالذهب قبل تفعيل اصلاح القطاع العام وأجهزة الرقابة وهل يعقل ان تكون ميزانية وزارة السياحة شبه معدومة؟
آخر الأخبار
11:38
النائب زياد حواط: أنا ضد المس بالذهب قبل تفعيل اصلاح القطاع العام وأجهزة الرقابة وهل يعقل ان تكون ميزانية وزارة السياحة شبه معدومة؟
0
عالم الطبخ
2026-01-04
روستو اللحم مع الصلصة والخضار... إليكم خطوات التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-01-04
روستو اللحم مع الصلصة والخضار... إليكم خطوات التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
منوعات
04:02
زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي
2
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
3
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
4
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
5
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
6
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
7
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
أخبار لبنان
05:50
برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..
8
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More