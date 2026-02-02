مقدمة النشرة المسائية 2-2-2026

يوم الجمعة المقبل سيكون يومًا مفصليًا في النزاع الأميركي الإيراني...

مركز الحدث اسطنبول، والحدث اجتماع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ‍دونالد ترامب، وجاريد كوشنير، ‍مع ‌وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

دبلوماسي ‍إقليمي ‍كبير توقع لرويترز أن ‌تشارك بعض دول المنطقة ‍مثل ‌السعودية والإمارات وعُمان ومصر في اجتماع إسطنبول.

ويتكوف وصل إلى المنطقة ويلتقي غدًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسيشارك في الإجتماع رئيس الأركان ورئيس الموساد.

وتأتي زيارة ويتكوف لإسرائيل بعد أقل من اربع وعشرين ساعة على الكشف عن مباحثات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ايال زامير في واشنطن.

الأجواء من تل أبيب تشير إلى أن زامير لم يتمكن من اقناع واشنطن بخطورة المسار الدبلوماسي مع ايران، خصوصًا إنْ لم يتطرق الى ملف الصواريخ الإيرانية الباليستية.

في المحصِّلة، واشنطن تعطي فرصةً للمساعي الدبلوماسية، تل أبيب تخشى أن تضيع فرصةُ ضرب إيران، ويبقى السؤالُ اليومي: ماذا يدور في عقل ترامب؟ ولا أحد يملك الجواب.