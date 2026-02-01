الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 01-02-2026

2026-02-01 | 13:38
مقدمة النشرة المسائية 01-02-2026
مقدمة النشرة المسائية 01-02-2026

العالمُ يحبس انفاسَه، لكن الرئيسَ ترامب يستخدم " ديبلوماسيةَ المدافع"، وفق توصيفٍ استُنبِط في تل ابيب، ومضاعفةَ الحشد العسكري، في محاولةٍ لأن يأخذ من إيران بالتهويل، ما يريد ان يأخذَه بالحرب.

ولكن في إيران شخصية ٌ لا تريد التراجعَ وهي الإمامُ الخامنئي، خليفة الإمام الخميني، الذي في مثل هذا اليوم عام 1979، عاد إلى إيران من منفاه الباريسي، وبعد عشَرةِ أيامٍ على هذه العودة أعلن انتصارَ الثورة الإيرانية. في هذه الأجواء، وفي الذكرى السابعةِ والأربعين على انتصارِ الثورة، كيف سيتراجع خامنئي؟ 

في الوقائع، الحديث عن التوصّلِ إلى حلٍّ دبلوماسي مع إيران يتقدّم حاليًا على الخيارِ العسكري، إلا أنّ هذا الخيارَ لا يزال مطروحًا. بالرغم من أنّ أيَ حربٍ على إيران، وفق ما يؤكده المرشد الإيراني علي خامنئي، لن تكون حربًا محدودة، بل ستتخذ طابعًا إقليميًا

من تل ابيب، توصيفٌ جديد: "دبلوماسية المدافع"، هكذا يصف الاسرائيليون سياسة َ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه ايران، وهي تخضع لمنطقَي الضغط العسكري والديبلوماسية وصولا للتوصل الى اتفاق.

في التوقعات العسكرية، رئيسُ اركان الجيش الاسرائيلي ايال زامير امر باستمرار الاستعداداتِ القصوى، وفي اعقابِ جلسة تقييمٍ للوضع، اعتبر ان الهجومَ الاميركي قد يحصل في فترة ما بين أسبوعين الى شهرين.

في العراق تطورٌ لافت، فقد أرجأ البرلمان العراقي الأحد للمرة الثانية جلسةَ انتخابِ رئيس للجمهورية، في ظل استمرار الخلافات السياسية بين القوى الرئيسية، وبالتزامن مع بروز موقفٍ أميركي معلن وعالي السقف في ملف رئاسةِ الوزراء.


مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

01-02-2026

