مقدمة النشرة المسائية 10-2-2026

بماذا سيعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ان يلتقيَ الرئيس دونالد ترامب في واشنطن بعد ظهر غد الأربعاء؟ نتنياهو حمل معه ملفًا عن الأسلحة الإيرانية لتحفيز ترامب على ترجيح الضربة على التفاوض.

الاستخبارات العسكرية زودت نتنياهو بتقاريرَ جديدة عما تقول إنه خطرُ وكلاء ايران في المنطقة، هذه المرة َ في سوريا .الجيش الإسرائيلي كان اختار اياما قليلة قبل سفر نتياهو، ليروِّجَ ان الجماعة الإسلامية التي تكثف نشاطـَها في لبنان، والتي اختطفَ قياديا ً منها الاثنين، تتمددُ نحو سوريا.

وفيما يصل نتنياهو إلى واشنطن، كانت تُعقَد في عُمان لقاءاتٌ بين سلطان عُمان وعلي لاريجاني، لتقويم اللقاء الاول الاميركي الإيراني.

لا شيء واضحًا حتى الساعة إلا بعد عودةِ نتنياهو من واشنطن بعد غدِ الخميس.

في لبنان، حزبُ الله على موقفِه، وقد عبّر عنه اليومَ الأمينُ العام الشيخ نعيم قاسم الذي اعلن أن لا أحدَ يستطيع منعَ المقاومةِ في لبنان لأنها مكفولة ٌ دستورياً، معتبرًا ان إسرائيل أضعفُ من أيّ وقتٍ مضى فهي رغم كل الإمكانيات العسكرية والخبرة لم تحقّق أهدافَها في غزة ولبنان وإيران واليمن.

في موضوع الإنتخابات النيابية، بدأت اليوم مهلة ُ تقديمِ الترشيحات ، وحتى انتهاء الدوام عند الثالثة والنصف، لم يُسجَّل أيُ ترشيح.