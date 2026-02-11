الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 11-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-11 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 11-2-2026
2
min
مقدمة النشرة المسائية 11-2-2026
في لحظة ديبلوماسية حساسة مرتبطة بالملف النووي الايراني، تأتي مباحثات الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.
لحظة يمكن وصفها بالسباق بين مسارين:
مسارِ التنسيق الاميركي الاسرائيلي بشأن كيفية التعامل مع ايران، ومسار التحرك الايراني الاقليمي الذي يتسارع من سلطنة عمان حتى قطر.
في المسار الاول، تريد اسرائيل ضمانات من واشنطن تتخطى الملف النووي، لتطال مدى الصواريخ الباليستية الايرانية, وحرية َ العمل ضد ايران حماية لامنها، وضمانة بأن يكون رفع العقوبات الاميركية عن طهران متدرجا، ما يعرقل قدرتها على استعادة كل قواها بسرعة قصوى.
في المسار الثاني، تنسق طهران مع دول المنطقة التي شكرها اليوم الرئيس مسعود بزشكيان، وهي قطر والسعودية، وتركيا، وباكستان ومصر، وكلُّ هذه الدول لا تريد الحرب على ايران، لكنها تحاول اخذ التزامات منها، تبدأ بنِسب تخصيب اليوارنيوم، الى خفض مدى الصواريخ الباليستية، وصولا الى وقف دعم حلفائها في الشرق الاوسط.
البارز في المسار الثاني موقف هو الاول من نوعه، اذ اعلن علي لاريجاني، الامين الاعلى لمجلس الامن القومي، وهو يمارس ديبلوماسية مكوكية استغرقت ثلاث ساعات من الحوار مع سلطان عمان امس، وساعتين اليوم مع امير قطر، ان بلاده يمكن ان توسع مجال النقاش مع واشنطن في حال نجاح مفاوضات النووي.
كل هذه التطورات تضع لبنان والعالم امام سؤال اساسي:
ما الذي سيتقدم بعد مباحثات ترامب نتنياهو الليلة؟ الحرب ام الديبلوماسية؟
حرب يُفترض بلبنان الابتعاد عنها، والتقدم نحو دولة قرار السلم والحرب في يدها، تستعد للاستماع الى قائد الجيش العماد رودولف هيكل يعرض مبدئيا الاثنين امام الحكومة، المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، بحسب معلومات الـLBCI
فهل ستشمل هذه الخطة وضع مهل زمنية لتنفيذها؟ وهل سيحمل قائد الجيش والمسؤولون معه الخطة الى مؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية، المنويِّ عقده في باريس في الخامس من آذار المقبل؟
اسئلة اجوبتها مرتبطة بتطورات المفاوضات الاميركية الايرانية.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
11-2-2026
مقدمة النشرة المسائية 10-2-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-02
مقدمة النشرة المسائية 2-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-02
مقدمة النشرة المسائية 2-2-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-10
مقدمة النشرة المسائية 10-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-10
مقدمة النشرة المسائية 10-2-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-08
مقدمة النشرة المسائية 8-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-08
مقدمة النشرة المسائية 8-2-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-06
مقدمة النشرة المسائية 6-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-06
مقدمة النشرة المسائية 6-2-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-10
مقدمة النشرة المسائية 10-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-10
مقدمة النشرة المسائية 10-2-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-09
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-09
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-08
مقدمة النشرة المسائية 8-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-08
مقدمة النشرة المسائية 8-2-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-07
مقدمة النشرة المسائية 07-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-07
مقدمة النشرة المسائية 07-02-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
13:29
مأساة بسبب فيديو… مؤثرة طعام تلقى حتفها بعد تناول هذا الكائن البحري (صور)
منوعات
13:29
مأساة بسبب فيديو… مؤثرة طعام تلقى حتفها بعد تناول هذا الكائن البحري (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هذا ما حدث في سماء طهران..
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هذا ما حدث في سماء طهران..
0
خبر عاجل
13:55
أكسيوس: انتهاء الاجتماع بين ترمب ونتنياهو الذي استمر 3 ساعات
خبر عاجل
13:55
أكسيوس: انتهاء الاجتماع بين ترمب ونتنياهو الذي استمر 3 ساعات
0
أخبار لبنان
15:50
ندى البستاني: لم نتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات... وجو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد
أخبار لبنان
15:50
ندى البستاني: لم نتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات... وجو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هذا ما حدث في سماء طهران..
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هذا ما حدث في سماء طهران..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
2
تقارير نشرة الاخبار
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
تقارير نشرة الاخبار
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
3
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
4
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
5
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
6
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
7
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
8
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More