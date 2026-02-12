الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 12-2-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-12 | 13:11
مقدمة النشرة المسائية 12-2-2026

سؤال واحد يطرحُه العالم : ماذا جرى بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؟ لا أحد يملك جوابًا ، لا تصريح أميركيا حتى الآن، لا بيان، كل ما في الأمر أن الإجتماع دام ثلاث ساعات.
 
وفي غياب المعلومات من واشنطن، سيناريوهات من تل أبيب: 
 
الاول؛ أن تتوصل واشنطن الى إتفاق جيد مع طهران يرضي ترامب الى حد ما، فيرفض منحَ تل أبيب الضوء الأخضر لمهاجمة الصواريخ الباليستية في إيران. 
 
الثاني؛ أن تفشل المفاوضات، فيُشَن هجومٌ واسع على إيران بقيادة الولايات المتحدة. 
 
أما السيناريو الثالث، فيقوم على مصادقة واشنطن على هجوم إسرائيلي منفرد ضد إيران، تنضم اليه الولايات المتحدة لاحقاً، في حال نجاحه. 
 
سيناريوهات سُربت قبل أن يعلن نتنياهو منذ بعض الوقت التالي: 
 
الشروط التي وضعها ترامب ربما توفر الظروف للتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، والأمر لا يقتصر على الملف النووي بل يشمل أيضاً الصواريخ الباليستية والجماعات المتحالفة مع إيران.
 
ومنذ بعض الوقت نقلت أكسيوس أن  الرئيس دونالد ترامب، شدد، على أنه يريد مواصلة السعي إلى التوصل لاتفاق مع إيران بدلًا من اللجوء إلى عمل عسكري في الوقت الراهن.
 
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كشف لصحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة وإيران تبديان مرونة إزاء التوصل لاتفاق نووي. 
 
فهل تُرِك لتركيا هامشُ التسريب؟ أم أن شيئًا آخر قد حصل في واشنطن؟ 
 
تبلورُ الصورة يحتاج إلى مزيد من الوقت بين تحليلين: واحد يقول إن ترامب يحبذُ التفاوض، وتحليلٌ آخر يعتبر أن التفاوض مناورة وأن الضربةَ آتية. 
 
بعيدًا من هذه التطورات، تطور إقتصادي عالمي على جانب كبير من الأهمية، فقد كشفت وكالة  بلومبورغ أن روسيا طرحت مقترحات قد تؤدي إلى عودتها إلى إستخدام الدولار مجددًا كجزء من شراكة إقتصادية واسعة النطاق مع إدارة ترامب. 
 
وتكشف بلومبرغ عن مذكرة تَعرُضُ سبعَ نقاط ترى موسكو أن المصالح الاقتصادية الروسية والأميركية يمكن أن تتقاطع عندها في أعقاب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في لحظة تُناقَشُ فيها اتفاقاتٌ اقتصادية محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا كركيزة أساسية لأي اتفاقِ سلام مستقبلي بشأن أوكرانيا.
 
وفي صلب العرض تكمن عودةُ روسيا إلى نظام التسويات بالدولار، وهي خطوة تعني تراجعًا مذهلًا في سياسة الكرملين، وربما إحداث تحوّل كبير في النظام المالي العالمي.
  

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

12-2-2026

