مقدمة النشرة المسائية 16-2-2026

غدًا الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، من مسقط إلى جنيف، وستجري في أجواء إيجابية كلاميًا وتصعيدية ميدانيًا.



المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، أعلن أنه "بالنظر الى المباحثات، في مسقط، يمكننا ان نستخلص بحذر أن الموقف الأميركي من القضية النووية الإيرانية أصبح أكثر واقعية".



وشدد على أنه "تمّ الاعتراف بحقوق إيران غيرِ القابلة للتصرف بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، بما يشمل "الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما فيها التخصيب".

ولكن على الأرض، الوضع مختلف. الحرس الثوري الإيراني بدأ مناورات في مضيق هرمز الاستراتيجي، في ظل تكثيف واشنطن انتشارها العسكري في المنطقة، الذي شمل نشر حاملة طائرات وإرسالَ حاملة ثانية للانضمام إليها.



المشهد من هرمز إلى جنيف ليس واضحًا، وغدًا تتبلور الأمور أكثر فأكثر بعد الجولة الثانية.



في لبنان، ملف الأنتخابات في صدارة المشهد، والرئيس نبيه بري يواصل تسجيل المواقف، فبعد أقل من اربع وعشرين ساعة على رفضه قرار هيئة التسشريع والإستشارات، قال اليوم: "هناك قانون نافذ، والإنتخابات في موعدها وليس هناك تأجيل تقني ولا غيرُ تقني..".



في ملف حصر السلاح، قائد الجيش، في جلسة مجلس الوزراء تحدث عن أن تنفيذ المرحلة الثانية قد يستغرق من اربعة أشهرٍ الى ثمانية اشهر، وربما اكثر، وان التقدم مرتبط بالوضع العام.



بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، كان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يخاطب الدولة اللبنانية قائلًا: أوقفوا كل تحركٍ عنوانه "حصر السلاح"، فأداءُ الحكومة مسؤول بنسبة ما، عن طمع العدو.