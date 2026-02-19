مقدمة النشرة المسائية 19-2-2026

في واشنطن "مجلس سلام" وفي المنطقة "مجلس حرب"، والجامع المشترك بين المجلسين الرئيس الاميركي دونالد ترامب:



يقود من العاصمة الاميركية مجلس سلام لغزة، ويقود للمنطقة مفاوضات مع إيران واليد على الزناد، واي زناد؟ بوارج وحاملات طائرات وشروط على الجمهورية الإسلامية إذا قبلت، مشكلة عليها، وإذا رفضت، حرب عليها غير مسبوقة.



في واشنطن مجلس سلام، دول تدعم بمليارات الدولارات ودول تقدم قوى عسكرية.



ترامب الذي تحدث في واشنطن لغة السلام، تحدث ايضًا لغة الحرب، أمهل إيران عشرة أيام لإبرام "صفقة مجدية" أو مواجهة "أمور سيئة". ودخل رئيس الوزراء الإسرائيلي على الخط فأعلن أن بلاده الحليفة لواشنطن، سترد بقوة على طهران إن هاجمتها.



في لبنان، أخرج الرئيس نبيه بري أرنبًا جديدًا في ملف الإنتخابات النيابية: كتلة التنمية والتحرير وحركة أمل في صدد ترشيحات في كل الدوائر بما في ذلك الدائرة 16، وتمت تسمية المرشح عن هذه الدائرة، هذا التطور من شأنه خلط الأوراق، لأنه في هذه الحال كيف سيتم التعاطي مع مرشح الدائرة السادسة عشرة؟ هل سيتم تسجيلُ ترشيحَه؟



ماليًا، صندوق النقد الدولي يعلن أن الاقتصاد اللبناني أبدى مرونة رغم الصراعات في المنطقة، إذ ساهم قطاع السياحة في جانب من الانتعاش، إلا أن استعادة النمو تتطلب إصلاحات شاملة. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن الصندوق لا يزال يجري مباحثات مع السلطات اللبنانية. وأضافت أن المباحثات تركزت على قضيتين رئيسيتين، وهما الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل.







